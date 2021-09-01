В селе Уват Тюменской области открылась новая школа

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Новая школа на 360 мест открылась в Увате 1 сентября. Школа построена по типовому проекту, который уже четыре раза использовался в регионе. Это экономически эффективно, такой подход себя оправдал. Школа имеет современные кабинеты химии, математики, информатики, технологии, робототехники и начальных классов, библиотеку, актовый и спортивный зал, уличную игровую площадку и спортивный комплекс. Оригинальное дизайнерское оформление школы — плод совместного творчества родителей, педагогов и учеников. Со слов высокопоставленных госей, принявших накануне участие в приёмке здания, появление школы даст новые перспективы для развития правобережной части Увата.

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