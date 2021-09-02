На судоверфи «Звезда» спустили на воду второй танкер типа «Афрамакс»

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Со стапеля Судостроительного комплекса «Звезда» спущен на воду российский «зеленый» танкер типа «Афрамакс». Это второе судно серии из 12 крупнотоннажных танкеров дедвейтом 114 тысяч тонн. Головной танкер «Владимир Мономах» был передан заказчику в декабре 2020 года.

Мощный танкер нового поколения предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких стандартов экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам.

Длина судна — 250 метров, ширина 44 метра, дедвейт 114 тысяч тонн, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А.

Танкер «Афрамакс» был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока «Вымпел» — одного из самых крупных в России.

В настоящее время танкер отбуксирован к достроечной набережной, где будет организован швартовный этап испытаний: работы по проверке систем и оборудования судна для дальнейшей подготовки к ходовым испытаниям и передаче заказчику.

На сегодняшний день в портфеле ССК «Звезда» — 12 танкеров типа «Афрамакс», 10 из них — по заказу АО «Роснефтефлот» (профильное дочернее общество НК «Роснефть»). В настоящий момент в цехах и на стапеле предприятия ведётся изготовление и сборка шести танкеров типа «Афрамакс».

Справка

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть». При строительстве верфи применяются принципиально новые технологические решения, которые позволят ей стать одним из самых современных судостроительных производств в мире.

Строительство ССК «Звезда» ведется в две очереди. В эксплуатацию введены объекты первой расширенной очереди: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док.

Построенные цеха дали возможность, не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к постройке ряда судов, в том числе сложнейших танкеров типа «Афрамакс».

Ввод в эксплуатацию второй очереди расширит возможности верфи и позволит ССК «Звезда» строить суда и морскую технику без каких-либо ограничений. В состав второй очереди входят: сухой док и дополнительные производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники.

Полная готовность верфи — 2024 год.

В продуктовой линейке «Звезды» танкеры, газовозы, буровые платформы, суда ледового класса, в том числе, самые мощные в мире атомные ледоколы «Лидер». «Звезда» составит конкуренцию зарубежным верфям и обеспечит Россию гражданским флотом для освоения шельфовых месторождений и бесперебойной работы Северного морского пути — кратчайшего между Европой и Азией.

Танкер «Афрамакс» построен на тяжелом открытом достроечном стапеле. Это сложнейшее инженерное сооружение, — один из самых больших стапелей в мире и крупнейший в России. В состав стапеля входят три стапельных дорожки с уникальной самоходной судо-транспортной системой.

На стапеле установлено четыре портальных крана грузоподъемностью 100 тонн, два крана козлового типа грузоподъемностью 320 тонн и кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, аналогов которому нет на российских верфях. Для сравнения максимальная грузоподъемность кранов, работающих на других российских верфях — всего 500 тонн.

Танкер «Афрамакс» был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока «Вымпел». Док — важнейший элемент верфи. Он дает возможность ССК «Звезда» выполнять заказы по производству судов, которые раньше не могли быть построены на российских верфях. Плавучий док является безопорным и позволяет осуществлять продольную накатку судов с трех разных стапельных линий верфи и поперечную накатку офшорных объектов.

Транспортно-передаточный плавучий док предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупнотоннажных судов длиной 300 метров и шириной более 50 метров, а также объектов морской техники, в частности, буровых платформ и их элементов и обеспечивает высокое качество и безопасность спуска.

© www.rosneft.ru

© www.rosneft.ru

© www.rosneft.ru

© www.rosneft.ru

© www.rosneft.ru