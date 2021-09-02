Новые школы открываются в регионах часть 7 (2021г.)

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Липецкая область

г. Липецк

В День знаний в Липецке открылась новая школа № 34 «Global». В полилингвальной средней школе № 34 в новом учебном году будут учиться 780 человек, в том числе 150 первоклассников. В школе № 34 будут работать 35 педагогов. Сегодня всех их легко узнать по праздничной небесно-голубой униформе.

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Иностранные языки в полилингвальной школе будут учить с первого класса. В качестве основных языков в школьной программе английский, немецкий и французский языки, в качестве дополнительных — итальянский, испанский и китайский. В лингвистических классах, которые будут в каждой параллели, даже предусмотрено преподавание других предметов на иностранных языках. На иностранных языках будут вести четыре предмета: географию, биологию, историю и литературу, но не всё время, а только отдельные занятия.

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Школа оборудована спортивными и тренажерными залами, бассейнами, современными стоматологическим и медицинским кабинетами, уютным обеденным залом столовой. В классах установлены интерактивные сенсорные LED-панели и мебель-трансформер, оборудованы коворкинг-зоны и современные STEM-лаборатории для групповых занятий.

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https://lipeck....hkola/97097608/

https://lipetsk...ye_otkrili.html

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с. Пятницкое Измалковского района

Сегодня в Пятницком сельском поселении Измалковского района распахнула двери для учеников новая школа. Строительные работы стартовали весной прошлого года в рамках нацпроекта «Образование». Для строительства школы был разработан нетиповой проект. Она рассчитана на 100 человек и возводилась на средства федерального, областного и районного бюджетов. И вот 1 сентября в школе зазвучали детские голоса. Почётные гости воочию смогли убедиться, что школа соответствует всем современным требованиям: здесь есть всё необходимое оборудование, игровые комнаты и комнаты отдыха, медпункт, удобная столовая и просторный спортзал.

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https://gorod48...u/news/1918407/ ( фото школы)

https://lipetsk...kovskom_rayone/ ( открытие школы и текст статьи)

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Республика Удмуртия

Селтинский район

п. Селты

Новая начальная школа в Селтах открыла свои двери для первых учеников. В новом здании кабинеты начальных классов оборудованы интерактивными панелями, приобретены цифровые лаборатории по окружающему миру, естествознанию, интерактивное оборудование для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, мобильный компьютерный класс, лингафонный кабинет на базе мобильного компьютерного класса, мультстудия, наборы по робототехнике. Здесь 16 учебных кабинетов и отдельные кабинеты психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога.

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http://udmurt.r...EMENT_ID=329083

https://ijevsk....eltah/97119179/

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Костромская область

г. Кострома

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В День знаний в Костроме начала первый учебный день новая школа-тысячник. В современных комфортных условиях будут получать образование еще около восьмисот детей.

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1 сентября 44 школа.mp4_snapshot_03.07.462.jpg © gtrk-kostroma.ru

https://adm44.r...tail.php/62955/

https://gtrk-ko...-novaya-shkola/

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Белгородская область

г. Старый Оскол

За парты в первый раз сели более трех тысяч юных старооскольцев. 197 из них пошли в новую школу, которая открылась в мкр. Степном. 26 августа 2020 года Решением Совета депутатов № 408 «Центру образования № 1 «Академия знаний» присвоено имя Николая Петровича Шевченко.

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Школа рассчитала на 1100 мест. 1 сентября за новые парты сели 947 учеников, в этом году не будет 11 классов. В Академии знаний будут открыты три 10-х специализированных класса с индивидуальным учебным планом, который предусматривает реализацию следующих направлений:

1) естественнонаучный профиль — медицинский класс;

2) технологический профиль:

— IT-направление;

— физико-математическое направление;

3) гуманитарный профиль:

— социально-экономическое направление;

— филологическое направление;

— общественные отношения.

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https://oskolre...nanij-imeni-np/