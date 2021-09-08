Малогабаритная бордюроукладочная машина МБМ-250
Продолжая развивать рынок самоходной малогабаритной дорожно-строительной техники ООО «ГРИНКОМ» в мае 2021 года на выставке BAUMA CTT в г. Москва представило новинку — малогабаритную бордюроукладочную машину на гусеничном ходу МБМ-250.
Это первый в России аналог импортной техники по укладке бордюроного камня. Малогабаритный бордюроукладчик МБМ-250 обеспечивает укладку бордюрного камня как стандартного бетонного так и гранитного.
Различные типы захватов позволяют захватывать бордюрный камень как с торцевой так и с боковой части.
Наличие вил обеспечивает перевозку на небольшие расстояния бордюрных камней и бетонных блоков, уложенных на паллет (деревянный поддон) весом до 2,5 тонн и укладку их на подготовленное место при помощи электрической лебедки.
Управление осуществляется с панели самоходного шасси.
Подъем опускание блоков осуществляется лебедкой, управляемой с выносного пульта.
Применение одного МБМ-250 обеспечивает замену части бригады рабочих, что в итоге приносит существенную экономию средств при повышении производительности выполнения работ.
Грузоподъемность стрелы — 300 кг.
Радиус работы стреловым манипулятором 4 м.
Производительность от 250 до 500 метров за 8-часовую смену, в зависимости от степени подготовленности основания под укладку.
Дополнительное навесное оборудование: Кузов опрокидыватель с гидроприводом объемом 0,8 м3 позволяет обеспечивать место работ сыпучими материалами (песок, щебень
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08.09.2122:15:28