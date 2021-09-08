Малогабаритная бордюроукладочная машина МБМ-250

© Фото из открытых источников

Продолжая развивать рынок самоходной малогабаритной дорожно-строительной техники ООО «ГРИНКОМ» в мае 2021 года на выставке BAUMA CTT в г. Москва представило новинку — малогабаритную бордюроукладочную машину на гусеничном ходу МБМ-250.

Это первый в России аналог импортной техники по укладке бордюроного камня. Малогабаритный бордюроукладчик МБМ-250 обеспечивает укладку бордюрного камня как стандартного бетонного так и гранитного.

Различные типы захватов позволяют захватывать бордюрный камень как с торцевой так и с боковой части.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Наличие вил обеспечивает перевозку на небольшие расстояния бордюрных камней и бетонных блоков, уложенных на паллет (деревянный поддон) весом до 2,5 тонн и укладку их на подготовленное место при помощи электрической лебедки.

© Фото из открытых источников

Управление осуществляется с панели самоходного шасси.

Подъем опускание блоков осуществляется лебедкой, управляемой с выносного пульта.

Применение одного МБМ-250 обеспечивает замену части бригады рабочих, что в итоге приносит существенную экономию средств при повышении производительности выполнения работ.

© Фото из открытых источников

Грузоподъемность стрелы — 300 кг.

Радиус работы стреловым манипулятором 4 м.

Производительность от 250 до 500 метров за 8-часовую смену, в зависимости от степени подготовленности основания под укладку.

© Фото из открытых источников

Дополнительное навесное оборудование: Кузов опрокидыватель с гидроприводом объемом 0,8 м3 позволяет обеспечивать место работ сыпучими материалами (песок, щебень и т. п. ).

© Фото из открытых источников