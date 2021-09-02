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Запись «Газпром нефть» начала заправку самолетов в аэропорту Бирмингема в Великобритании перенесена в личный блог модератором.

nabludatel71 перенес эту запись 02.09.2021 17:24

по причине: Другое

Комментарий модератора: "Нет оснований считать это экспортом. Как написано в самой новости: "Предприятие осуществляет обслуживание российских и иностранных авиакомпаний за рубежом в сотрудничестве с национальными поставщиками топлива""

Российские проекты за рубежом

«Газпром нефть» начала заправку самолетов в аэропорту Бирмингема в Великобритании

 © gazprom-neft.ru

Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Аэро» — увеличил сбытовую сеть до 300 аэропортов в 72 странах мира. Юбилейным стал аэропорт Бирмингема в Великобритании, где впервые была организована заправка грузового рейса авиакомпании «Уральские авиалинии». Также Бирмингем стал 86 европейским аэропортом, в котором «Газпромнефть-Аэро» предоставляет услуги авиазаправки самолетов «в крыло».

 © aex.ru

«Газпромнефть-Аэро» занимает лидирующие позиции на авиатопливном рынке России по объему розничной реализации и представлена в основных российских и иностранных аэропортах. Клиентами компании являются свыше 150 авиаперевозчиков, среди которых Аэрофлот, Уральские авиалинии, S7, Роял флайт, Волга Днепр и другие. Предприятие осуществляет обслуживание российских и иностранных авиакомпаний за рубежом в сотрудничестве с национальными поставщиками топлива. По итогам 1 квартала сбытовое предприятие реализовало свыше 22 тыс. тонн авиатоплива при заправке грузовых и грузопассажирских рейсов в зарубежных аэропортах, превысив показатели 2020 и 2019 гг. в 2,6 и 3,8 раз соответственно.

«Мы обладаем самой широкой международной географией авиазаправки „в крыло“ среди российских авиатопливных операторов — 300 аэропортов. При этом не снижаем темпов развития, планируем и дальше расширять свою международную сеть. Это позволит нам к 2030 году в 5 раз увеличить продажи за рубежом и войти в ТОП-10 крупнейших авиатопливых компаний мира. Мы предлагаем нашим клиентам высококачественный сервис, а также собственные цифровые решения, обеспечивающие надежность и эффективность топливных операций. Мы первыми в России запустили собственную блокчейн-платформу Smart Fuel, которая не требует предоплаты и позволяет производить моментальный взаиморасчет за топливо сразу после заправки воздушного судно, тем самым повышая эффективность авиаперевозок».

Владимир Егоров

генеральный директор «Газпромнефть-Аэро»

Пост сделан с содействием блогера Human RS!
Источник: https://www.gazprom-neft.ru/press-c...oportu_birmingema_v_velikobritanii/

экспорт, Газпром
  • Нет аватара termometrix
    02.09.2117:28:57

    Комментарий модератора: «Нет оснований считать это экспортом. Как написано в самой новости: «Предприятие осуществляет обслуживание российских и иностранных авиакомпаний за рубежом в сотрудничестве с национальными поставщиками топлива""

    Давайте представим ваш тезис.Во-первых,это экспорт услуг, которые стоят реальных денег, и они выплачиваются Газпрому иностранными компаниями-контрагентами. А во-вторых, торговля российским или западным топливом включает в себя наценку на товар, опять же зачисляемую на счета Газпрома.

    Газпром:

    Это позволит нам к 2030 году в 5 раз увеличить продажи за рубежом и войти в ТОП-10 крупнейших авиатопливых компаний мира.

    Отредактировано: termometrix~17:44 02.09.21
    #1238885
    • Нет аватара vlad_i_slav
      02.09.2120:23:25

      Ну, не Газпром, а ПАО «Газпром Нефть».

      У ГП в ней только пакет акций.

      А в остальном — всё верно. Экспорт услуг в чистом виде.

      #1238900
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