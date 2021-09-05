Цесовская набережная в Иркутске

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1 сентября 2021 года в Иркутске состоялась презентация концепции единой городской набережной. Проект разработан агентством развития территорий «Градостроительная школа» совместно с агентством развития памятников Иркутска (АРПИ), городской администрацией и общественностью. По словам авторов проекта, концепция предусматривает объединение всех участков городских набережных в единую прогулочную зону. Одним из ключевых участков будущей благоустроенной территории станет Цесовская набережная…

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Дискуссии вокруг застройки Цесовской набережной в Иркутске ведутся не первый год. Собственники и жители города по-разному смотрят на перспективу территорий под бывшей чаеразвесочной фабрикой и ТЭЦ-2. Бизнес видит здесь прекрасное место под элитное жилье, а иркутяне мечтают о современном зале классической музыки или музее, кто-то считает, что сибирскому городу стоит перенять столичный опыт и разбить в историческом центре парк отдыха.

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История этого места очень богата, существует две версии её современного наименования. 24 июня 1891 года, во время визита Цесаревича Николая в Иркутск состоялось торжественное открытие понтонного моста через Ангару, названного мостом Цесаревича Николая или — в обиходе — Николаевским. Мост был разводным, ежедневно в определённое время через него пропускались суда. Перед началом ледохода на Ангаре мост разбирали до полного таяния льда. Николаевский мост прекратил своё существование после возведения первого в Сибири капитального железобетонного арочного моста имени В.И. Ленина (ныне Глазковского) в 1936 году.

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1 июня 1910 г. состоялась приёмка городской электрической станции (ЦЭС), построенной ниже понтонного моста на берегу Ангары. Первоначально она предназначалась для постоянного освещения иркутских улиц. На долгое время труба ЦЭС стала одной из визитных карточек Иркутска. В 1954 г. ЦЭС стала теплоэлектроцентралью (ТЭЦ), а в 1986 г. после демонтажа последней турбины и генератора ТЭЦ-2 стала участком тепловых сетей с котельной. В 2009 г. все строения законсервировали. С 15 февраля 2019 г. начался демонтаж комплекса зданий на территории.

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Сегодня на Цесовской набережной ведётся восстановление объекта культурного наследия — знаменитых бань Курбатова и Русанова. Предполагается, что благодаря этому проекту появится возможность поддержать мировой градостроительный тренд, развернув Иркутск к реке Ангаре. Планируется, что кроме нового банного комплекса для всех горожан благоустроят прилегающие территории и набережную Ангары. Сейчас по заказу администрации Иркутска ведётся актуализация проектно-сметной документации по берегоукреплению Ангары, финансирование этих работ будет федеральным. Кроме того, в районе Цесовской набережной появятся современный деловой центр и жилой квартал. Срок реализации всех проектов — 2025 год.

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Символично, что реконструируемая набережная начинается особняком в котором сегодня размещаются Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области и Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области.

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Двухэтажный каменный особняк был построен 1880-е годы. Сначала его занимали различные частные конторы. Незадолго до 1917 здание было занято частной женской прогимназией М.В.Гайдук. В годы революции дом послужил опорным пунктом большевистских сил в декабрьских боях 1917 года: из его окон контролировалось движение по понтонному мосту.

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Совсем недавно во дворе особняка был благоустроен небольшой сквер «Космонавтов».

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Следом развернулась стройка.

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Здесь будет построен главный офис компании «En+ Group». «En+ Group» — ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии. Компания была одной из первых, кто принял решение о переводе части сотрудников из столицы в Сибирь, ближе к основным активам. Объем инвестиций в строительство составит 500 млн. рублей. Площадь делового центра будет составлять 4,1 тыс. м2. Срок сдачи здания 2 квартал 2022 года.

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Благоустройство набережной — один из инфраструктурных проектов, в которых участвует компания. На территории бывших промышленных зон в исторической части города будет создано единое общественное пространство. Помимо бизнес-центра, данная концепция развития включает в себя строительство набережной с прогулочными зонами и велодорожками, строительство инженерно-сетевых и архитектурных объектов, а также жилого квартала. Общий объём инвестиций в проект со стороны компании может составить порядка 10 млрд. рублей.

En+ Group инвестирует в строительство спортивной инфраструктуры, образовательных, детских и медицинских учреждений, жилых микрорайонов. Компания участвовала в восстановлении Тулуна, где построила лыжную базу «Снежинка» и детскую поликлинику. В 2020 году для Черемхово построен первый в городе крытый ледовый каток «Ледовая арена». На 2021 год запланировано строительство детских площадок в шести городах Иркутской области, строительство и обустройство лыжных баз в Нижнеудинске и Дивногорске, а также ремонт школы и реконструкция театральной гостиной драматического театра в Братске.

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Жилой комплекс на ул. Цесовская набережная 2, 4, 6, пер. Бурлова 2.

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Чуть дальше развернулась очередная стройка.

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Вот и краеугольный камень всей Цесовской набережной — Курбатовские бани.

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Общественные бани Курбатова и Русанова появились в Иркутске в 1890 году. По тем временам это был лучший банный комплекс не только в городе, но и за Уралом. Просторные помещения, отдельные кабинки, большие ванны и широкие мраморные скамьи — Курбатовские бани выгодно отличались от всех остальных. Основатели не пожалели сил и средств на обустройство своего детища. На стены была положена высококачественная глазурованная плитка, изготовленная по специальному заказу на Хайтинской фарфоровой фабрике. Все двери и окна имели арочную форму, пол выложен мозаичной плиткой с замысловатым рисунком. В советское время здесь мылась значительная часть иркутян, бани определили развитие района на целый век, ведь ближайшая остановка общественного транспорта до сих пор известна горожанам как «Бытовая».

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К сожалению, такие заведения как баня со временем приходят в негодность, условия в них становятся аварийными и антисанитарными. Не избежали этой участи и Курбатовские бани. В 1980-х годах бани закрыли. Помещения были переделаны в прачечную. Также в различных помещениях здания в разное время были кафе, хлебокомбинат, зоомагазин и многое другое. За годы запустения уникальное архитектурно-инженерное сооружение превратилось в руины. Восстановить банный комплекс было невозможно. Старый кирпич оказался поражён грибком, его нельзя было использовать при строительстве бань.

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Прежняя история бань закончилась 9 сентября 2018 года, когда экскаватор сравнял с землёй остатки исторического здания.

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Курбатовские бани — один из первых пазлов, если говорить о воссоздании Цесовской Набережной, протяжённость которой 1,6 километра, и крупнейший в регионе частный инвестиционный проект в области туризма и отдыха.

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Инвестор проекта — ООО «Прибайкалье» — проектный офис группы компаний En+ Group, который занимается градостроительными проектами и созданием комфортной городской среды. В 2017 году компания выиграла аукцион, проводимый Агентством развития памятников Иркутска (АРПИ), на право сохранения объекта культурного наследия с приспособлением к современному использованию. На тот момент от здания оставался только фрагмент стены.

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Курбатовские бани сохранят свой исторический облик. Предметом охраны являются уникальные фасады здания и их элементы. Так, будут восстановлены контрофорсы, которые выходили на Цесовскую набережную. Архитектурные элементы фасада будут оформлены на основании архивных документов Службы по охране объектов культурного наследия региона.

Основная функция объекта останется прежней. Здесь разместят банный комплекс с русской, финской и турецкой банями, 25-метровым бассейном и спа-зоной, которые будут доступны для всех желающих. В здании также откроют пятизвездочный отель, рестораны и конференц-залы, а под зданием будет расположена подземная парковка. Общая площадь здания — около 10 тысяч квадратных метров.

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Сейчас уже завершены работы по возведению железобетонного каркаса здания, выходящего на улицу Гаврилова. Строители приступили к возведению наружных стен. Предусмотрена их облицовка кирпичом, потому что изначально здание было кирпичным. Внутри многие помещения не будут оштукатуривать. Ещё одна характерная особенность — большое количество арочных проемов в наружных стенах и внутри здания. По проекту на втором и третьем этажах будут расположены 73 гостиничных номера. Интерьеры восстановленных Курбатовских бань оформят в классическом стиле. В отеле также будут номера в стиле модерн, лофт и сканди.

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В результате реализации проекта будет создано около 300 новых рабочих мест. По оценке инвесторов, обновленные Курбатовские бани обеспечат поступление дополнительных налоговых отчислений в бюджет города на сумму более 100 миллионов рублей в год. Предварительная сметная стоимость объекта оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Пожалуй, за Уралом это один из самых крупных примеров восстановления объекта исторического наследия.

© www.irk.ru

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2022 года. Спустя много лет Курбатовские бани получат вторую жизнь и снова будут востребованы у иркутян.

© www.irk.ru

© www.irk.ru

© www.irk.ru

Напротив Курбатовских бань, на улице Гаврилова, находится бывший дрожжевой завод Якова Перцеля. У объекта частный собственник, он не находится на балансе АРПИ. Если бы у здания появился инвестор, то здесь можно было бы создать аналог московского «Винзавода». Безусловно, и для этого здания подберут механизм реставрации.

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В преддверии реконструкции на набережной меняют инженерные сети.

© www.irk.ru

Чуть поодаль расположен небольшой и простенький дореволюционный особняк.

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© www.irk.ru

Следом, своеобразными воротами открывается улица Чудотворская. Справа расположена коструктивистско-ампирная сталинка.

© www.irk.ru

А слева «Жилой дом речников».

© www.irk.ru

Этот помпезный дом с шикарной колоннадой и огромными террасами на улице Бограда был построен в 1935 году. Дом строили для работников речного пароходства. Интересная деталь — рядом находилась Чудотворская церковь, к ней примыкало церковное кладбище, на нём и был построен Дом речников. Говорят, что его жители во время ремонтных работ во дворе находили могильные плиты… Но, как мы знаем, в тридцатых годах с церквями и кладбищами особо не церемонились. А дом, конечно, необычный, единственный в Иркутске. Жаль, что его видят немногие иркутяне, ведь он стоит на самом берегу Ангары, любоваться им можно только со стороны Цесовской набережной, а она пока не пользуется популярностью. Дом изрядно обветшал, реконструкция набережной даёт ему шанс стать её украшением.

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Собственно здесь и заканчивается Цесовская набереженая. Дальше пешком не пройти, путь преграждает территория чаеразвесочной фабрики и ТЭЦ.

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Корпуса фабрики, общежитие, дымовую трубу и линию углеподачи уже снесли. Здание ТЭЦ пока не трогают, оно представляет историческую ценность.

© www.irk.ru

На освободившейся территории уже ведётся строительство административных зданий и жилого комплекса.

© www.irk.ru

© www.irk.ru

Такова история и современное состояние старейшей набережной Иркутска. В дальнейшем планируется полностью реконструировать участок набережной от Вечного огня до Ангарского моста. Там же проведут берегоукрепление, а затем обустроят парковую зону у воды. Таким образом в Иркутске появится цельная набережная до самого острова Конный. И уже в дальнейшем её можно будет продлить до плотины ГЭС.

© www.irk.ru

Иркутск знает немало примеров восстановления объектов культурного наследия, среди них Московские ворота, Харлампиевская церковь, Иркутские кварталы и др. Пожелаем удачи и Цесовской набережной, что получится в итоге, узнаем через несколько лет…

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