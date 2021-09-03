Якутия и ПАО «РусГидро» запустили первый автоматизированный гибридный энергокомплекс

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В Верхоянском районе Якутии 2 сентября запустили первую гибридную электростанцию — АГЭК «Табалах». Торжественное открытие прошло на Восточном экономическом форуме. Был организован телемост между Владивостоком и поселком Улахан-Кюель" (Табалах) в Якутии.

Этот уникальный для республики проект реализован РусГидро при содействии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Инвестор проекта — «Комплексные энергетические решения» (КЭР). Подрядчиком выступила компания «ЭнергоСпецРемонт».

Энергокомплекс еще интересен тем, что он был запущен в короткий срок — чуть больше года. Это стало возможным благодаря механизму энергосервисных договоров — финансирование всех работ шло за счет инвесторов. Возврат инвестиций ожидается примерно через десять лет и в основном за счет сэкономленных расходов на топливо в тарифе.

Гибридная электростанция представляет собой солнечную электростанцию мощностью 404 кВт и дизельную мощностью 600 кВт.