В Брянской области открыт первый коровник из четырех нового животноводческого комплекса

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В Брасовском районе открыт первый коровник из четырех нового животноводческого комплекса. Проект по строительству молочной фермы оценивается в 3,3 млрд рублей. Он рассчитан на 3600 голов дойного стада. Сам комплекс будет занимать более 55 гектаров земли. Сейчас для содержания животных ведется строительство 14 животноводческих помещений — доильный зал, строения для содержания молодняка и другие.

В настоящее время коровник № 1 на 800 голов готов, закуплены и размещены 615 голов нетелей голштино-фризской породы. На стадии завершения (80%) находится коровник № 2, в 3-м и 4-м — идут строительные работы. В доильном зале ведется подготовка помещения для монтажа оборудования. Уже сделаны 2 объекта для содержания молодняка, остальные помещения готовы на 30%. Завершено строительство помещений для хранения грубых кормов, на площадке заготовлено 14000 тонн сенажа.