Новости РЖД

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В Сызрани начала курсировать «Ласточка»

4 сентября, в 9 часов со станции Сызрань 1 отправился скоростной поезд «Ласточка» по маршруту Сызрань-1 — Самара.

Новая «Ласточка» выходного дня будет курсировать по популярному туристическому маршруту Самарской области Самара — Сызрань. Время в пути 1 час 33 минуты. Со станции Самара «Ласточка» будет отправляться в Сызрань каждую субботу в 07:00 и 19:00, по воскресеньям — в 16:00. В обратном направлении по субботам и воскресеньям в 09:00, по воскресеньям — в 19:00.

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В вагонах есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло.

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«Ласточки» полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями — подъемники для инвалидных колясок позволяют осуществлять посадку/высадку с низких платформ, а специализированные места оборудованы креплением для инвалидных колясок.

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Рельсовые автобусы РА-3 с 1 сентября начали курсировать между Курском и Лукашевкой

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В Курской области 1 сентября по маршруту «Курск — Лукашевка» отправился первый поезд РА-3 в двухвагонном исполнении. Как сообщает администрация региона, РА-3 будут совершать ежедневно 10 рейсов. Для этого закуплено 3 поезда. Один из них станет резервным и будет выходить на линию во время планового ремонта или обслуживания основных поездов.

Стоимость проезда от Курска до Лукашевки составляет 115 рублей.

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В пути «Орланы» будут делать промежуточные остановки в Рышково, Дьяконово и Курчатове.

— Часть рейсов предусматривает остановки и на других платформах, — отмечают в региональной администрации.

Небольшая справка: РА-3 — это современный дизель-поезд, рассчитанный на 133 посадочных места. В салоне установлены мягкие сиденья, система климат-контроля, информационные табло, широкие багажные полки и светодиодное освещение.

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https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/154048-relsovye-avtobusy-ra-3-s-1-sentjabrja-nachali-kursirovat-mezhdu-kurskom-i-lukashevkoj.html