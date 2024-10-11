Самарские нефтяники запустили комплекс крупных производственных объектов

© samaratoday.ru

В Нефтегорском районе ввели в строй новую установку подготовки нефти, тем самым увеличив производительность производства более, чем на миллион тонн в год. Резервуарный парк стал больше, появились дополнительные объекты технологической цепочки.

«Применялись ресурсосберегающие технологии, тем самым повышена энергоэффективность производства с соблюдением требований экологической безопасности», — рассказывает Олег Андреев, начальник производственно-технического отдела подготовки и перекачки нефти АО «Самаранефтегаз».

На Кулешовском месторождении запустили растворно-солевой узел, задача которого обеспечить нефтескважины технологической жидкостью.

«Полностью обеспечивает приготовления растворов в автоматическом режиме, что сокращает транспортные затраты», — отмечает Владимир Богданов, начальник цеха по поддержанию пластового давления № 3 АО «Самаранефтегаз».

В Кинельском районе новейшие технологии позволили предприятию увеличить нефтеотдачу пластов на Советском и Евгеньевском месторождениях.

«Установка является первичным объектом подготовки нефти, предназначенным для отделения попутно добываемой пластовой воды от нефти», — подчеркивает Олег Андреев, начальник производственно-технического отдела подготовки и перекачки нефти АО «Самаранефтегаз».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.