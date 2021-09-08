Экспорт пищевой промышленности. Часть 5. Сладости и напитки

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Активно набирают популярность за рубежом и отечественные кондитерские изделия. В 2020 году Россия отправила на внешние рынки 656 тыс. т продукции кондитерской отрасли стоимостью более $1,3 млрд. В физическом выражении объем отгрузок увеличился на 11%, в стоимостном — на 3,6%, сообщает «Агроэкспорт». Вывоз шоколада в прошлом году вырос на 8,3%, в физическом выражении — до 291 тыс. т. Основным покупателем, по данным ФТС, является Китай. Хорошую прибавку показал сегмент мучных кондитерских изделий, который в денежном объеме увеличился на 6,2% до $428 млн, а в натуральном — на 12% до 276 тыс. т. Основными покупателями являются Казахстан, Беларусь и КНР. А внешние продажи сахаристой продукции в стоимостном выражении увеличились на 2,5% до $173 млн, в физическом — на 18% до 90 тыс. т. Первенство по закупкам также принадлежит Казахстану. Кроме того, стартовали поставки шоколада в Бурунди, Сенегал, Уругвай, Швецию, мучных кондитерских изделий — в Лаос, Сенегал, Люксембург, а сахаристых — в Сенегал и Бурунди.

«Эссен Продакшн АГ» за рубеж отправляет джемы и кондитерские изделия. В Китае позитивную динамику обеспечили поставки кондитерских изделий, которые увеличились с 1,5 тыс. т до 3 тыс. т. Также произошло увеличение отгрузок джемов действующим партнерам. Из-за пандемии поставки в КНР в марте — мае не осуществлялись, но уже в июне возобновились, отмечает Барышев. «Мы настроены на увеличение экспорта товаров с добавленной стоимостью, особенно брендовых, поскольку это более продуктивная позиция, чем поставки небрендовых продуктов или сырья, — делится планами он. — Рентабельность продаж на экспорт схожа с российской, поскольку затраты на логистику и продвижение за рубежом гораздо выше, но мы готовы пойти на снижение доходности в случае крупных, масштабных проектов, например объемных поставок кондитерских изделий для Китая. Сейчас мы прорабатываем такие варианты, но рассматриваем только те, позволяют загрузить сразу несколько линий». В планах у «Эссена» выход на страны Азии, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Экспортная карта еще одного сегмента, имеющего неплохой потенциал для роста — рынка безалкогольных напитков, упакованной воды и соковой продукции — в 2020 году была неоднородной, отмечает президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков. По большинству категорий наблюдался спад, вместе с этим по некоторым отмечалось увеличение поставок. В ситуации колебания курса валют и изменения логистических схем российская индустрия смогла активизировать отгрузки безалкогольных напитков в страны-члены ЕАЭС и удовлетворить спрос на местных рынках. «Возможно, этот рост был вызван региональной конъюнктурой в период экономического кризиса и пандемии, — предполагает эксперт. — В то же время мировой рынок упакованной воды в связи с коронавирусом сократился, поэтому снижение по отдельным категориям было в рамках общего тренда».

В целом российский вывоз данного сектора в прошлом году увеличился на 12% до $246 млн. В структуре продаж основной объем пришелся на безалкогольные напитки, их отгрузки выросли на 28% и составили $147 млн. Экспорт природной, минеральной и газированной воды снизился на 4,1% до $27 млн, а отгрузки прочих безалкогольных напитков уменьшились на 6,7% до $64 млн.

Емкость сегмента рынка, который курируют «Союзнапитки», составляет 750-800 млрд руб. Перспективное направление в части увеличения этих объемов — как раз дальнейшее развитие экспорта продукции, который в ближайшем будущем может принести отрасли еще порядка 100 млрд руб. в год, прогнозирует Новиков. «Я думаю, что вслед за улучшением эпидемиологической ситуации и восстановлением мировой экономики ситуация с экспортом воды и соковой продукции также будет улучшаться, — верит он. — Целевые рынки — арабские страны и страны Азии».

Владимир Масловский, генеральный директор «Абрау-Дюрсо»:

На экспортном направлении наша группа компаний работает с 2014 года, за это время нам удалось увеличить вывоз более чем в 12 раз. Совокупный объем дистрибуции на иностранные рынки за 2019-2020 годы составил более двух миллионов бутылок. За рубеж мы поставляем премиальные тихие вина и весь ассортимент игристых вин — Victor Dravigny, Brut d’Or и Abrau Durso Cuvee Alexander II (которое в России продается под торговой маркой «Империал»). Сейчас наша продукция представлена в 24 странах мира, среди которых Германия, Великобритания, Чехия, Венгрия, Греция, Финляндия, Индия, Япония, Прибалтика, СНГ и другие. К числу этих рынков в 2020 году присоединился Вьетнам. А в июне этого года мы возобновили экспортные поставки на рынок США и стали единственной российской компанией, чьи вина в настоящее время можно там приобрести.Главная трудность при развитии экспорта, на мой взгляд, заключается в том, что Россия за пределами СНГ пока не ассоциируется у потребителя как винодельческая держава. Мы больше известны в категории крепкого алкоголя.Что касается стоимости продукции на внешних рынках, конечно, она отличается от внутренних цен, и зависит от многих факторов, например, курсовой разницы, затрат на логистику и много другого. К примеру, в Европе бутылка «Русского игристого» стоит порядка €8-11 на полке, а игристое из премиальной коллекции Victor Dravigny — от €15.На ближайшие несколько лет в наши стратегические планы входит укрепление наших позиций на рынке travel retail за счет расширения присутствия в магазинах Duty Free стран Европы, Ближнего Востока и Азии. Несмотря на то, что в период пандемии этот канал сильно пострадал, для нас он остается по-прежнему актуальным.