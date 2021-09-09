Благодаря дорожному нацпроекту автопарк Екатеринбурга пополнился новыми автобусами
В Екатеринбурге на городских маршрутах начнут курсировать 34 новых автобуса марки НЕФАЗ, поступившие в регион благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего до конца года городской автопарк получит 60 единиц нового подвижного состава.
В прошлом году пришло 57 автобусов на экологичном топливе — сжиженном газе. И в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» город получает 60 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Это экономично и экологично. С приходом этой партии машин муниципальный автопарк будет обновлен на 70%.
Новые автобусы на газомоторном топливе отвечают всем современным требованиям для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. Так, салон оборудован кондиционером, автоматической системой обнаружения и тушения пожара, видеонаблюдением и Wi-Fi. Также в подвижном составе установлен тахограф и система контроля за состоянием водителя. Кроме того, транспорт предусмотрен для перевозки маломобильных групп населения.
Маршруты для новых автобусов выбирались с учетом мнения горожан. Машины будут курсировать по наиболее востребованным направлениям − № 24 «Микрорайон Компрессорный — поселок Мичуринский (школа)», № 28 «Радиоколледж — Горбольница № 7» и № 61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ».
Напомним, в 2021 году обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта осуществляется в рамках нового федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях», включенного в нацпроект «Безопасные качественные дороги».
Федеральная поддержка регионов оказывается с применением механизма льготного лизинга на основании конкурсного отбора субъектов страны для предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств с 60% скидкой. Всего в 2021 году 13 городских агломераций получат 412 единиц нового подвижного состава.
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