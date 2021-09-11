Новые детские сады открываются в регионах часть 14 (2021г.)
Алтайский край
с. Тальменка
В субботу, 4 сентября, в райцентре Тальменка открыли новое дошкольное образовательное учреждение — детский сад на 140 мест. Это торжественное событие стало частью празднования 300-летия Тальменки.
Детский сад «Маленькая страна» в микрорайоне Светлом построили по региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Детский сад рассчитан на шесть групп, две из них — ясельные. Уютные игровые, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет оснащены по современным стандартам. В этом участники праздничного события убедились во время экскурсии по дошкольному образовательному учреждению. Отвечает всем современным требованиям и пищеблок детсада. На благоустроенной территории оборудованы игровые площадки. С открытием этого учреждения дошкольного образования в Тальменке решена задача обеспечения местами в детсадах детей от полутора до семи лет.
https://www.alt...lei_940613.html ( открытие)
https://www.alt...ru/photo/20271/ ( фото)
Республика Алтай
с. Березка
10 сентября, состоялось торжественное открытие детского сада «Березка» в селе Бийка Турочакского района.Он построен в рамках реализации национального проекта «Демография» и рассчитан на 60 мест, из которых 20 — ясельные.
В новом детском саду сформированы три группы, для каждой оборудована своя игровая комната, спальня, раздевалка, комната для умывания и санузел. Также здесь обустроены медицинский кабинет, кабинет психолога и логопеда, кабинет заведующего, музыкальный зал, релакс-комната для детей, прачечная. На улице благоустроены три игровые площадки и одна спортивная.
https://altai-r.../reports/39154/
https://vk.com/...128227199_13630 (фото)
Республика Карачаево-Черкесия
аул Сары-Тюз
Современный и новый социальный объект — ясли-сад «Насыб», рассчитанный на 80 малышей, был в торжественной обстановке открыт сегодня в ауле Сары-Тюз Усть-Джегутинского района. В корпусе нового ясли-сада размещены физкультурный и актовый залы, медицинский блок, уютные спальни, игровые комнаты, современный пищеблок. Также с открытием этого сада организованы 19 дополнительных рабочих мест для жителей аула Сары-Тюз.
https://www.kch...detailed/71183/
Открыть оригинальное изображение © maslyanino.nso.ru
Новосибирская область
с. Мамоново
10 сентября состоялось знаковое мероприятие для всех жителей Маслянинского района — торжественное открытие в с. Мамоново муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ленок», построенного в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин, имеющих детей до 3 лет». В детском саду открыты 10 групп, из них 6 ясельных для детей от года до трех и 4 группы для детей от 3-7 лет, также есть отдельный кабинет кружковой деятельности, кабинеты психолога и логопеда, музыкальный и физкультурный залы. С открытием нового сада полностью решается проблема устройства детей в возрасте до 3 лет.
Открыть оригинальное изображение © maslyanino.nso.ru
Открыть оригинальное изображение © maslyanino.nso.ru
Открыть оригинальное изображение © maslyanino.nso.ru
Открыть оригинальное изображение © maslyanino.nso.ru
Открыть оригинальное изображение © maslyanino.nso.ru
http://maslyani...o.ru/news/10519
https://maslyan...lenok/97420270/
В Торопце открылся новый детский сад на 240 мест © toptver.ru
Тверская область
г.Торопец
1 сентября, в День знаний, в Торопце прошел День открытых дверей в новом детском саду «Жемчужинка» на 240 мест.
https://toptver...ad-na-240-mest/ ( первое фото)
http://toropeca...mchuzhinka.html ( остальные фото)
Республика Карелия
пос. Чалны
в поселке Чална Пряжинского района открыли новый детский сад «Лесовичок». Новое учреждение примет 300 детей, в том числе в него будут ходить 80 детей ясельного возраста. Это дети не только из самого поселка, но и близлежащих населенных пунктов — Бесовца, Кутижмы, Виллагоры, деревни Виданы. Новый детсад позволит полностью ликвидировать очередь в поселке. В саду улучшили условия пребывания воспитанников. В дошкольном учреждении 12 групп, столовая, спортивный и музыкальный залы, игровые и учебные комнаты, технические помещения, кабинеты психолога, медицинского работника, логопеда, педагогов.
https://gov.kar...y-sad-v-chalne/
http://rk.karel...kryli-v-chalne/
Республика Коми
с. Выльгорт
В Выльгорте на улице Любови Шаньгиной 1 сентября состоялось открытие второго корпуса детского сада № 1. «Планета детства» готова принять 270 ребят в новый корпус с бассейном и собственной котельной.
Новое дошкольное учреждение рассчитано на 270 детей. Там разместятся 12 групп: на первом этаже — 6 групп для детей от 1 года до 3 лет, на втором — от 3 лет и старше
https://project...ovosti-45/51601
Республика Коми в селе Щельябож открылся новый детский сад на 45 мест
Детский сад расположен в одноэтажном здании, здание включает помещения для трех групп, разделенные на игровые и спальные зоны. Есть и универсальный зал для занятий спортом и музыкой. Учреждение оснащено современной мебелью и оборудованием. На прилегающей территории проведено благоустройство, дорожки выложены брусчаткой.
В Щельябоже открыли новый детский сад © usinsk1.ru
https://usinsk1...yj-detskij-sad/
Читайте также...
- Новые детские сады открываются в регионах часть 10 (2021г.)
- Модернизация здравоохранения Сибири. Обзор
- Обзор строительства и реконструкции дорог и мостов
11.09.2117:17:56
11.09.2117:48:22