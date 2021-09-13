Столичные новости

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В Москве после проведенного благоустройства открыли набережные острова Балчуг

На острове стало больше зелени. Там уложили свыше 59 тысяч квадратных метров газонов и разбили 6,4 тысячи квадратных метров цветников.

Комплексное благоустройство острова Балчуг, проведенное в этом году, охватило Репинский сквер (Болотную площадь), Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные и прилегающие к ним Садовническую улицу, 1-й и 2-й Раушские, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический переулки.

Несмотря на то что эта территория находится в двух шагах от Кремля и «Зарядья», до благоустройства здесь не хватало зелени, а узкие и местами разбитые тротуары были неудобными для пешеходов. Некомфортно было всем: местным жителям, постояльцам отелей, офисным работникам и меломанам, приезжающим на концерты в Дом музыки.

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Основная идея благоустройства Балчуга заключалась в условном разделении городского пространства на историческое и современное.

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Тротуарами на территории самого острова — на Садовнической улице, в переулках и вдоль зданий на набережных — пользуются в основном местные жители и офисные работники. Движение по ним спокойное и неторопливое. Таким оно и останется. В ходе благоустройства эти тротуары привели в порядок и добавили места отдыха с классическими московскими лавочками.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

На набережных у воды гуляют туристы, а горожане катаются на самокатах и велосипедах. Там городское пространство оформили интереснее и современнее. Часть новых фонарей Балчуга выполнена в стиле минимализм, другие напоминают старинные газовые фонари. Парапеты набережных акцентированы с помощью специальной подсветки.

© mos.ru

Всего на Балчуге установлено свыше 1,1 тысячи малых архитектурных форм, 27 стел навигации, 806 опор освещения и 913 парапетных светильников. С целью повышения безопасности движения пешеходов и транспорта установлено 32 камеры видеонаблюдения и 19 светофоров. Отремонтированы фасады семи зданий.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Технический пуск участка «Мневники» — «Давыдково» Большой кольцевой линии Московского метрополитена

© mos.ru

Таким образом, большая кольцевая линия построена на 88 процентов, проходка тоннелей завершена на 97 процентов.

Состоялся технический пуск нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Мневники» до станции «Давыдково».

Станции метро «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» планируется открыть до конца года. Они войдут в состав участка БКЛ от «Мневников» до «Каховской» длиной порядка 20 километров с 10 станциями. В истории Московского метрополитена одновременно такой крупный участок линии будет введен впервые.

С открытием участка «Мневники» — «Каховская» количество действующих станций БКЛ увеличится с 12 до 22. Фактически будет работать две трети большого кольца.

Открытие участка Большой кольцевой линии от «Мневников» до «Давыдкова» позволит улучшить транспортное обслуживание тех, кто живет и работает в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское с населением более 700 тысяч человек. Около 90 тысяч человек впервые получат метро в пешей доступности. Сокращение времени при ежедневных поездках для местных жителей составит около 40 процентов.

Станция «Терехово» — ключевой транспортный объект для реализации программы комплексного освоения Мневниковской поймы. Здесь идет активное строительство новых жилых кварталов и уникальных спортивных объектов.

Новый участок БКЛ расположен в западной части города и включает в себя три станции — «Терехово», «Кунцевскую» и «Давыдково». Объект построен по испанской технологии с помощью тоннелепроходческих щитов большого диаметра (10 метров) «Надежда» и «Лилия».

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru