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Транспорт и логистика

Строительство терминала «Лавна» Мурманского транспортного узла началось в Заполярье

 © gtlk.ru

На западном берегу Кольского залива стартовало строительство морского торгового порта «Лавна». Генеральный подрядчик строительства — АО «ТЭК Мосэнерго». Инвестором строительства угольного терминала выступает ООО «Морской торговый порт «Лавна» (входит в группу ГТЛК).

В период пиковой нагрузки на стройке будет задействовано до 1000 человек. Плановая численность персонала самого порта — 665 человек.

«Это знаменательный момент, который подкрепляет тот факт, что Лавна — это живой, реальный проект, который внесет ощутимый вклад в развитие Мурманского транспортного узла, экономику региона, может быть задействован в рамках реализации планов по развитию Северного морского пути. Мы сохраняем и подтверждаем наши планы по запуску угольного терминала в 2023 году, параллельно прорабатывая возможности организации перевалки и иных видов грузов, включая контейнеры, чтобы сделать Лавну универсальным терминалом», — отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Работы по созданию железнодорожной ветки Выходной-Лавна должны завершиться в 2023 году.

В августе между ООО «МТП «Лавна» и АО «Центр развития портовой инфраструктуры» (АО «ЦРПИ») был подписан договор на перевалку угля на принципах take-or-pay. АО «ЦРПИ» обеспечивает в рамках договора грузовую базу в объеме 18 млн тонн угля в год до 2043 года.
Источник: https://gtlk.ru/press_room/news/nac...ta-lavna-v-morskom-portu-murmansk-/

ГТЛК, АО «ТЭК Мосэнерго», морской торговый порт «Лавна», Мурманская область
  • Нет аватара termometrix
    16.09.2118:55:16

       

    #1239798
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      16.09.2121:02:54

      Радуют положительные сдвиги в мурманской области в последние годы.

      #1239822
      • Нет аватара POLO
        16.09.2123:05:21

        Новости плюс) радует конечно    

        Однако, это не старт строительства     это возобновление строительных работ    

        Объект был заброшен из-за финансовых дрязг владельцев между собой, ржд и прочее прочее     то грузовой базы не было то ещё чего    

        Вот в том числе эту жд ветку законтрактовали проектирование аж в 2011 году:

        В их числе особое значение занимает железнодорожная линия «станция Выходной — мостовой переход через реку Тулома — станция Мурмаши II — станция Лавна». Её протяжённость 46 километров, пропускная способность 28 миллионов тонн в год. Линия должна соединить Октябрьскую железную дорогу с будущим угольным терминалом Лавна с грузооборотом до 18 млн тонн/год.

        До сих пор колупают    

        Радует то что грузовая база нашлась, «правильные» и ответственные собственники появились, псд всю заоново пересчитали (понятное дело с увеличением бюджета на несколько миллиардов), короче клиента из реанимации повезли не в морг, а в обычную палату    

        Кстати, если память не изменяет гтлк имеет только 5% там    

        Отредактировано: POLO~23:19 16.09.21
        #1239835
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