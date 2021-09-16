Строительство терминала «Лавна» Мурманского транспортного узла началось в Заполярье

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На западном берегу Кольского залива стартовало строительство морского торгового порта «Лавна». Генеральный подрядчик строительства — АО «ТЭК Мосэнерго». Инвестором строительства угольного терминала выступает ООО «Морской торговый порт «Лавна» (входит в группу ГТЛК).

В период пиковой нагрузки на стройке будет задействовано до 1000 человек. Плановая численность персонала самого порта — 665 человек.

«Это знаменательный момент, который подкрепляет тот факт, что Лавна — это живой, реальный проект, который внесет ощутимый вклад в развитие Мурманского транспортного узла, экономику региона, может быть задействован в рамках реализации планов по развитию Северного морского пути. Мы сохраняем и подтверждаем наши планы по запуску угольного терминала в 2023 году, параллельно прорабатывая возможности организации перевалки и иных видов грузов, включая контейнеры, чтобы сделать Лавну универсальным терминалом», — отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Работы по созданию железнодорожной ветки Выходной-Лавна должны завершиться в 2023 году.

В августе между ООО «МТП «Лавна» и АО «Центр развития портовой инфраструктуры» (АО «ЦРПИ») был подписан договор на перевалку угля на принципах take-or-pay. АО «ЦРПИ» обеспечивает в рамках договора грузовую базу в объеме 18 млн тонн угля в год до 2043 года.