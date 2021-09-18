КМЗ приступил к выпуску катеров для ФКУ ЦБИТ МЧС России
Контракт на поставку 39 маломерных судов длиной около 5 метров стал следующим шагом в развитии линейки спецкатеров разработки и производства КМЗ для нужд МЧС России.
Катера спроектированы в Специальном конструкторском бюро Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) СКБ-1 с учетом требований заказчика и особенностей эксплуатации.
Катер отличает высокое насыщение различным современным оборудованием и устройствами контроля, отметили в СКБ-1.
Ранее МЧС и КМЗ заключили контракты на поставку 31 катера РПК 640 и катера ПК 1200. Уже поставлены более 20 РПК 640 и головной катер ПК 1200.
В ближайшие годы флот министерства пополнят более чем 100 судов разработки и производства КМЗ.
СПРАВКА:
В апреле 2021 года КМЗ, ранее создавший ряд проектов катеров для силовиков, выделил тематику маломерного судостроения в отдельное самостоятельное направление. На предприятии сформировали специальное конструкторское бюро СКБ-1, а для судостроительного производства создана новая площадка в Назии (Кировский район Ленобласти).
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