Уральские локомотивы выпустили двухсотый электропоезд «Ласточка»

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«Уральские локомотивы» передали Российским железным дорогам двухсотый по счету электропоезд «Ласточка». Им стал десятивагонный состав повышенной комфортности ЭС1П № 034. Двести «Ласточек» завод выпустил за 6 лет.

Первый скоростной отечественный электропоезд был изготовлен на предприятии в 2014 году, поставки заказчику начались с 2015 года. За прошедшее время конструкторы «Уральских локомотивов» с учетом потребностей РЖД разработали несколько модификаций для разных полигонов эксплуатации. Завод серийно выпускает «Ласточки» постоянного тока для внутригородского и пригородного сообщения на расстоянии до 200 км (модификация ЭС2Г). Также в модельном ряду представлены двухсистемные поезда повышенной комфортности, способные работать от сети постоянного и переменного тока, для межрегиональных перевозок до 700 км (модификация ЭС1П).

К отдельной категории можно отнести «Ласточки» для Московского центрального кольца. На маршруте сейчас курсирует 51 состав, оборудованный датчиками автоматической остановки на платформе, дополнительными поручнями, велопарковками, системами информирования пассажиров и другими опциями, специально спроектированными для обеспечения пассажиропотока численностью около полумиллиона человек в сутки.

«Наш завод первым в России освоил и в рекордные сроки начал выпускать скоростные электропоезда, — подчеркнул генеральный директор Олег Спаи. — Мы постоянно совершенствуемся и развиваемся, предлагаем новые продукты и технические решения, работая на перспективу. Наши конструкторы в тесном сотрудничестве с РЖД сейчас проектируют двухэтажные составы и поезда для высокоскоростных магистралей».

В настоящее время уральские «Ласточки» перевозят пассажиров в 24 регионах России и осуществляют международное сообщение с республикой Беларусь. Сопровождением эксплуатации подвижного состава занимаются специалисты в региональных центрах завода по всей стране.