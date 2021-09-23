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Производство

Уральские локомотивы выпустили двухсотый электропоезд «Ласточка»

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«Уральские локомотивы» передали Российским железным дорогам двухсотый по счету электропоезд «Ласточка». Им стал десятивагонный состав повышенной комфортности ЭС1П № 034. Двести «Ласточек» завод выпустил за 6 лет.

Первый скоростной отечественный электропоезд был изготовлен на предприятии в 2014 году, поставки заказчику начались с 2015 года. За прошедшее время конструкторы «Уральских локомотивов» с учетом потребностей РЖД разработали несколько модификаций для разных полигонов эксплуатации. Завод серийно выпускает «Ласточки» постоянного тока для внутригородского и пригородного сообщения на расстоянии до 200 км (модификация ЭС2Г). Также в модельном ряду представлены двухсистемные поезда повышенной комфортности, способные работать от сети постоянного и переменного тока, для межрегиональных перевозок до 700 км (модификация ЭС1П).

К отдельной категории можно отнести «Ласточки» для Московского центрального кольца. На маршруте сейчас курсирует 51 состав, оборудованный датчиками автоматической остановки на платформе, дополнительными поручнями, велопарковками, системами информирования пассажиров и другими опциями, специально спроектированными для обеспечения пассажиропотока численностью около полумиллиона человек в сутки.

«Наш завод первым в России освоил и в рекордные сроки начал выпускать скоростные электропоезда, — подчеркнул генеральный директор Олег Спаи. — Мы постоянно совершенствуемся и развиваемся, предлагаем новые продукты и технические решения, работая на перспективу. Наши конструкторы в тесном сотрудничестве с РЖД сейчас проектируют двухэтажные составы и поезда для высокоскоростных магистралей».

В настоящее время уральские «Ласточки» перевозят пассажиров в 24 регионах России и осуществляют международное сообщение с республикой Беларусь. Сопровождением эксплуатации подвижного состава занимаются специалисты в региональных центрах завода по всей стране.
Источник: https://ulkm.ru/actions/uralskie-lo...i-dvuxsotyj-elektropoezd-lastochka/

Свердловская область, Уральские локомотивы, Синара, машиностроение, транспорт, РЖД
  • Clausson Clausson
    23.09.2115:53:39

    Первые олимпийские (Краснополянские) Ласточки были чисто немецкие, насколько я помню. Сколько тогда было плакальщиков про угробленное жд машиностроение, распилы и откаты, да и сейчас хватает.

    И сколько изменений с тех пор. Уже видим третью модификацию Иволги. Довольно удачные и современные вагоны делает Тверь. Трансмаш радует (во всяком случае дизайном). И Ласточки клепают на потоке. Немного вызывает недоумение, что алюминиевые панели для них до сих пор китайские. Некоторые олигархи так огорчаются в прессе, что дескать нет у них достаточного рынка алюминия в России, но сами похоже палец о палец не хотят… Но да Бог с ними.

    Ждем собственный, российский высокоскоростной поезд… и конечно ВСМ. Ну пора уже!

    #1240212
    • user78 user78
      23.09.2122:51:10

      Ждем собственный, российский высокоскоростной поезд…

      Разработка уже идёт:

      В России началась разработка своего высокоскоростного поезда

      16.08.2021

       © i.postimg.cc

      К созданию высокоскоростного поезда, разгоняющегося до 400 км/час, приступила компания «Синара —Транспортные Машины» (СТМ) совместно с РЖД и учеными вплоть до Академии наук. Проект заявлен, как весьма амбициозный с точки зрения локализации, будущий поезд должен быть почти сугубо российской разработкой.

      Что последует за первой «Ласточкой"

      Первый в России высокоскоростной поезд, способный развивать скорость до 400 км/ч при средней 300 км/ч, начала разрабатывать компания «Синара —Транспортные Машины» (СТМ) совместно с РЖД. Об этом сообщил портал «Национальные проекты России».

      Изготовить, испытать и сертифицировать первые два состава новых скоростных поездов планируется к 2028 году. Первой магистралью для поезда должна станет Москва — Санкт-Петербург. Время в пути из одного города в другой должно составить 2 часа 15 минут.

      «Предварительно мы ориентируемся на то, что это будет российская разработка с долей международной кооперации на уровне не более 15-20%", — рассказал порталу «Национальные проекты» председатель совета директоров СТМ Александр Мишарин.

      Поезд проектируют в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта (ИЦЖТ). Он был создан РЖД и СТМ на базе научно-технического центра Трубной металлургической компании (НТЦ ТНК) в «Сколково». Как уточнили там в ответ на вопросы Expert.ru, это исследовательский центр полного цикла, где занимаются разработкой инновационных материалов, конструкций и технологий, а также изготавливают опытные образцы и проводят испытания по международным стандартам.

      Технологическим партнером ИЦЖТ выступает «Сименс Мобильность». Подразделение оказывает содействие центру во всех областях, объяснили Expert.ru в пресс-службе Siemens.

      «На данном этапе проект находится на стадии разработки предварительного концепта поезда, уточнений технических требований как для поезда в целом, так и для его основных систем, — рассказали в Siemens. — На последних этапах мы планируем продолжить осуществление технической поддержки в тех областях, где она будет востребована, в том числе и в вопросах поддержки производства на «Уральских Локомотивах»».

      После разработки предварительного концепта и уточнения технических требований начнется этап детального проектирования, добавили в компании.

      Расположенные в Верхней Пышме рядом с Екатеринбургом «Уральские локомотивы», это СП Группы Синара и концерна Siemens, выпускающее тяговый и моторвагонный подвижной состава нового поколения для железных дорог. С июля 2010 года предприятие выпускает грузовые электровозы, а самой известной его продукцией стала серия скоростных электропоездов «Ласточка».

      Напомним также, что широко известный поезд «Сапсан», курсирующий с 2009 года между Москвой и Санкт-Петербургом, это сименсовский Velaro с расширенной колеей и более широким вагоном — Velaro RUS. Он выпускается Крефельде в ФРГ, хотя первоначально его планировалось производить в России и в кооперации с российскими поставщиками.

      Что нужно для русского «Сапсана"

      Новый высокоскоростной поезд, о котором объявил Александр Мишарин, потребует и новых подходов в разных областях машиностроения и потребует разработок в части сигнализации, контактной сети, в кинематике и аэродинамике, электроники и связи и это еще не полный список. СТМ сотрудничает с уральским филиалом РАН, а также с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром (НОЦ), созданным по нацпроекту «Наука и университеты». На этой базе планируется создать целую транспортную экосистему, отмечал Мишарин.

      «Мы плотно сотрудничаем с профильными высшими учебными заведениями в рамках машиностроительного кластера для разработки высокоскоростных поездов и городского транспорта», — отметили в холдинге «Синара — Транспортные Машины». — «При этом подчеркнем, что основной зоной нашей ответственности является именно создание подвижного состава для ВСМ, а не всей необходимой инфраструктуры в целом».

      Проект по созданию высокоскоростного поезда — прорывной, отметили там. «Первое, что необходимо осознать, когда речь идет о создании высокоскоростного движения и сопутствующей ему инфраструктуры, это то, что данный проект необычайно сложен и требует принципиально нового комплексного подхода, — пояснили Expert.ru в холдинге СТМ. — Поэтому одно из основных условий его реализации заключается в совместной слаженной работе большого количества научных и отраслевых институтов, а также производственных объединений и поставщиков».

      Для того, чтобы поезд был построен и отвечал всем заявленным скоростным характеристикам, необходима существенная производственная база, требующая больших инвестиций. Речь здесь идет и о разработке и создании цифровых двойников, 3D печати и о системах автоведения, сообщили в СТМ.

      Первые два состава поезда должны быть выпущены к 2028 году на заводе «Уральские локомотивы". Создание нового производства предполагает инвестиции в объеме более 10 млрд рублей.

      «В периметре Холдинга СТМ находится предприятие «Уральские локомотивы», на котором с 2010 года строятся электропоезда «Ласточка», — напомнили в СТМ. — Предприятие обладает мощным, современным производственным комплектом, новейшими технологиями, собственной конструкторской школой и специалистами высокого класса. Поэтому выбор именно этой площадки для создания высокоскоростного поезда совершенно логичен».

      Еще в октябре прошлого года СТМ подписали соответствующее соглашение со своим стратегическим партнером — РЖД. Этим соглашением был дан старт строительству производственного комплекса для создания таких поездов на базе «Уральских локомотивов», пояснили в холдинге.

      «Говорить о международных партерах на данном этапе преждевременно, — добавили в СТМ. — Успешный опыт «Ласточек» дает все основания полагать, что производство высокоскоростного поезда также будет освоено в поставленные сроки и в результате на железнодорожную сеть поступят инновационные, высококачественные составы».

      Что можно сделать за 6,5 лет

      Осталось подождать шесть с половиной лет, причем не до коммерческих рейсов, а до испытаний. Долго ли это?

      Первая в мире высокоскоростная транспортная система «Синкансэн» (Япония) прошла путь от начала проектирования до серии, по разным данным, или за 7, или за 9 лет (см. журнал «Железные дороги мира» № 7 за 2005 год.

      Побольше времени ушло в свое время в СССР на создание поезда ЭР-200, курсировавшего между двумя столицами. Начав разрабатываться в 1967-м, в регулярные рейсы он отправился только в 1984 году (17 лет между началом разработки и началом эксплуатации).

      Справедливости ради отметим, что в Японии на создание следующих поколений высокоскоростных поездов уходило от 10 до 20 лет. В ходе подготовки к производству особое внимание уделялось испытаниям и тщательной доводке конструкции.

      То есть, 6,5 лет на создание полностью российского поезда, с весьма низким заявленным уровнем внешней кооперации, нельзя считать долгим сроком. Хотя, казалось бы, такие поезда бегают и тут, и там и сделать еще один подобный не так уж сложно. Однако, помимо общих технических и производственных проблем, в России к таким поездам предъявляются очень высокие эксплуатационные требования.

      Зато за дорогу для нового поезда, которая будет использоваться и «Сапсанами», уже взялись. Высокоскоростную магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга (вне трассы действующей дороги) планируют построить к концу 2027 года.

      Затем планируется строительство магистралей по другим направлениям. Вместе с новым тяговым и подвижным составом это позволит России в полной мере вернуться в клуб высокоскоростных стран мира.

      https://expert....ak-uzh-i-skoro/

       © i.postimg.cc

       © i.postimg.cc

       © i.postimg.cc

      https://www.you...bed/vfRomBgNLBA

         

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