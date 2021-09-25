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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новая сыроварня открыта в подмосковном Чехове

 © mosreg.ru

24 сентября открылась новая модульная сыроварня «Де фамиль» в г. Чехов Московской области. Запущена первая очередь оборудования, и произведена первая варка сыра. В рамках первой очереди налажено производство сыров с белой плесенью до 8 тонн в сутки.

На возведение сыроварни в рамках поддержки производства сыра правительство Подмосковья в 2019 году выделило грант в размере 35 млн рублей. Общий объем инвестиций составляет 100 млн рублей.

Вторая очередь на сыроварне будет запущена в ноябре этого года. Она предполагает изготовление творожных сыров. После выхода новой сыроварни на полную мощность, здесь будет перерабатываться до 30 тонн молока в сутки. В год объем производства сыра составит порядка 1 тыс. тонн.

 © 360tv.ru

Предприятие «Де фамиль» была открыта в 2014 году. Сыроварня производит такие сыры, как камамбер, бри, бюш, сан-марселин, каприз, паве, ле-пайе, брик амбер. Сыры «Де фамиль» принимали участие на чемпионате мира World Cheese Awards-2019, который проходил в Италии, и получил две бронзовые медали.

 © 360tv.ru

https://360tv.r...hovskom-okruge/

Источник: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/...vodit-na-novoi-syrovarne-v-chekhove

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переработка молока, Московская область, сельское хозяйство
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