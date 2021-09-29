Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Российская атомная подлодка уничтожила корабль-мишень в Тихом океане

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/xasKgcRo97E

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и атомная подводная лодка «Омск» в ходе планового учения при помощи крылатых ракет «Вулкан» и «Гранит» уничтожили корабль-мишень в Тихом океане. Соответствующий ролик Минобороны России опубликовало на YouTube.

По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишень, находившуюся более чем в 450 километрах от места пусков. Результативность стрельбы была оценена с помощью самолетов морской авиации Тихоокеанского флота и беспилотных летательных аппаратов.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xasKgcRo97E

Учения, ВМФ, Омск, Варяг, Вулкан, Гранит
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,