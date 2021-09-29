В Тюмени открылась новая поликлиника

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С 28 сентября начались приёмы пациентов в долгожданном филиале Городской поликлиники № 5, который расположен по адресу ул. Вьюжная, 6а.Строительство поликлиники стартовало в апреле 2019 года.При строительстве поликлиники использовалась проектная документация повторного применения (по аналогии со зданием главного корпуса ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5», расположенного по адресу: Московский тракт, д.35).

Общая площадь поликлиники составляет 14410 кв.м. Прогнозируемая численность прикрепленного населения к филиалу поликлиники — 75000 человек, в том числе взрослого — 60000 человек, детского-15000 человек. Прогнозируемая расчетная мощность поликлиники — 500 посещений в смену. В учреждении планируется оказывать медицинскую помощь населению по 217 лицензированным видам работ и услуг. В связи с вводом филиала поликлиники увеличена штатная численность ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5» на 290,5 штатных единиц в том числе 95 ставок врачей, 150 среднего персонала, 45,5 прочего персонала.