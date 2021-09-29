Российские суперкомпьютеры объединяют в единую сеть

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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Объединенный институт ядерных исследований и Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук подписали соглашение об объединении суперкомпьютеров в одну сеть.

Документ предполагает объединение высокопроизводительных вычислительных ресурсов в сеть суперкомпьютерных центров и разработку экосистемы профессионального сообщества пользователей с помощью совместных исследований в университетах, научно-исследовательских институтах, лабораториях и промышленных предприятиях, сообщает 24 сентября РИА Новости. «Президент поручил нам расширить территориальную доступность и пропускную способность НИКС (Национальная исследовательская компьютерная сеть России — ред.). И данное соглашение является важным шагом в решении поставленной задачи», — заявил на церемонии подписания соглашения вице-премьер России.

По его словам, в настоящее время НИКС предоставляет услуги более 150 образовательным и научным организациям в 34 регионах. В 2021 году к ней хотят подключить 40% от общего количества ведущих организаций и все 10 суперкомпьютерных центров России. К 2024 году к сети присоединят абсолютно все организации высшего образования и науки.

Расширение высокопроизводительных вычислительных возможностей означает выход на новый масштаб наукоемких мультидисциплинарных проектов и новый уровень исследовательских возможностей. Для разработчиков и исследователей обеспечат глобальный доступ к сервисам аналитики больших данных и машинного обучения.