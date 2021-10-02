В Ставропольском крае открыт третий ветропарк Росатома мощностью 120 мегаватт

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Как сообщила пресс-служба компании АО «НоваВинд», 1 октября 2020 года в Ипатовском округе дивизионом Росатома открыта ветряная электростанция Бондаревская, состоящая из 48 ветроэнергетических установок, которая стала третьей ВЭС в Ставропольском крае и пятой в России построенной Росатомом. Объём инвестиций в создание Бондаревской ВЭС составил 16 млрд рублей, которые были получены от коммерческих партнеров.

Новые ветроустановки на 68 процентов состоят из комплектующих российского производства, для контроля работы электроустановок используется собственное програмное обеспечение.

В декабре 2020 года в Ставропольском крае Росатом ввел в эксплуатацию самую крупную ВЭС в России мощностью 210 МВт, состоящую из 84 ветроэнергетических установок. Объём инвестиций в создание Кочубеевской ВЭС составил более 28 млрд рублей.

1 апреля 2021 года новая ветроэлектростанция Кармалиновская мощностью 60 МВт, состоящая из 24 ветроэнергетических установок, начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Объём инвестиций в создание ВЭС составил 8 млрд рублей.

С января 2021 года Росатом ведет строительство Медвеженской ВЭС в Ставропольском крае, состоящей из 24 ветроэнергетических установок общей мощностью 60 МВт.