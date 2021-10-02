Картофелехранилище на 11 тыс. тонн семенного картофеля в подмосковном Талдоме принимает новый урожай

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Загрузка овощей нового урожая на долгосрочное хранение началась на крупном картофелехранилище в Талдомском городском округе Подмосковья.

«Предприятие «Агрофирма «Бунятино» завершило реализацию проекта по реконструкции картофелехранилища на территории Талдомского округа. Сегодня объект площадью 3,2 тыс. м2 начал принимать на длительное хранение картофель нового урожая. Мощность нового хранилища составляет порядка 11 тыс. тонн семенного картофеля», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Объём инвестиций, вложенных в реконструкцию и модернизацию нового картофелехранилища, составляет 227 млн рублей. Проект позволил обеспечить работой около 20 жителей Талдомского и соседних районов.

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Сельхозпредприятие «Агрофирма «Бунятино» входит в группу компаний «Дмитровские овощи», которая является в регионе крупнейшим овощным холдингом замкнутого цикла.

Министр напомнил, что сегодня в Московской области более 205 картофелехранилищ общей мощностью порядка 340 тыс. тонн.

Создание современных картофелехранилищ позволит Московской области удерживать лидерство в России по переработке картофеля.

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