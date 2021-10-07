ГТЛК передала компании «Газпром СПГ технологии» судно «Чайка СПГ»

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Первое в речном пассажирском флоте России инновационное судно «Чайка-СПГ», с двигателями, работающими на сжиженном природном газе предано заказчику.

7 октября, в рамках X Петербургского международного газового форума АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписало с ООО «Газпром СПГ технологии» акт передачи в лизинг прогулочно-экскурсионного судна «Чайка СПГ».

Это первая сделка, проведенная в рамках заключенного ранее Соглашения о сотрудничестве между компаниями. После подписания документов теплоход в торжественной обстановке был передан лизингополучателю.

«Чайка СПГ» — первое пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе (СПГ), которое сконструировано и построено в России. Теплоход был построен на Зеленодольском заводе им А.М. Горького по заказу ГТЛК в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным софинансированием.Пассажировместимость теплохода составляет до 170 человек. У судна современный дизайн, оно полностью отвечает актуальным требованиям в части безопасности и комфорта пассажиров на борту.

При создании теплохода использовались российские материалы и оборудование. Например, криогенная сеть суда выполнена полностью из отечественных материалов.СПГ выбран в качестве топлива благодаря высокой энергоемкости, экономичности и экологичности. Использование СПГ позволяет снизить износ двигателей, эксплуатационные затраты и уменьшить выбросы атмосферу вредных веществ: углекислого газа на 20-30%, оксидов азота — свыше 90%, оксидов серы и сажи — на 100%.

Всего ГТЛК законтрактовала 10 экологичных судов на СПГ на общую сумму 55 млрд рублей. Среди них — пять танкеров, два лайнера и три пассажирских судна.С 2013 года ГТЛК инвестирует в «зеленые» проекты, способствующие борьбе с изменением климата. Доля «зеленых» и «социальных» проектов в лизинговом портфеле компании составляет почти 15%. До 2025 года ГТЛК планирует увеличить объем инвестиций в сегмент городского «зеленого» транспорта на сумму не менее 70 млрд руб.

В рамках ESG-трансформации ГТЛК планирует разработку новых перспективных программ на условиях доступного финансирования для стимулирования приобретения экологичной и энергоэффективной техники, транспорта, а также инфраструктуры.