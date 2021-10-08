Компания «Ферропласт Медикал» запустила оборудование для нового производства рециркуляторов воздуха © c.radikal.ru

Компания «Ферропласт Медикал» (г.Ярославль) выпускает аппараты ультрафиолетовой очистки воздуха. Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и уже очищенный выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

На производственной площадке предприятия «Ферропласт Медикал» состоялся промышленный запуск нового раскройного оборудования для производства инновационной модели рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Новое оборудование для производства рециркуляторов приобретено на средства гранта, полученного от ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

Новые раскройные координатно-просечные станки с числовым программным управлением с легкостью режут стальные листы. Раскройка будущего корпуса делается за считанные минуты и далее лист отправляется на следующую технологическую операцию. Для предприятия непрерывно выпускающего ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха — его скорость как нельзя кстати. Благодаря новому оборудованию, объем выпускаемой продукции вырос в 2-2,5 раза, себестоимость снижена в пределах 15%, — сообщили на предприятии. С новыми станками предприятие выпускает около 3,5 — 4 тысяч изделий за месяц.

Два новых координатно-просечных пресса TP123 приобретены предприятием за 40 миллионов рублей. Половина средств для приобретения станков получена от гранта «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Требования к получению такой господдержки для компаний производящих инновационные изделия и технику минимальные.

© c.radikal.ru

© c.radikal.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8nz7HdAyyik

В 2020 году малые предприятия Ярославской области получили грантовую поддержку от Фонда содействия инновациям на 350 млн рублей. Внедрение инновационных разработок в производство становится для предприятий основой для новых проектов развития.

Иновационные модели рециркуляторов «Ферропласт Медикал»

В новых моделях рециркуляторов реализована функция автоматического включения по акустическому датчику присутствия людей, которая основана на принципе акустического измерения фоновых шумов помещения — прибор всегда будет включаться автоматически, если в помещении находятся люди.

Это обеспечивает высокую эффективность работы устройства в периоды распространения вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, в том числе в период развития пандемии вируса Covid-19. Также технология исключает негативное влияние «человеческого фактора», когда забывают включить прибор и направлена на энергосбережение и увеличение полезного ресурса устройства.

ООО «Ферропласт Медикал» — единственное в России предприятие, применившее данную инновацию в производстве рециркуляторов. Это повышает конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, а также вирусов, простейших и спор.

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по применению в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

© www.yarregion.ru

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа излучает в диапазоне УФ-С на длине волны 253,7нм. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

© www.yarregion.ru

© www.yarregion.ru

Условия эффективной работы рециркулятора

Кратность. Эффективная работа рециркулятора связана с объемом помещения, в котором он работает. Производительность одного или нескольких рециркуляторов в одном помещении должна быть в 4-6 раз выше объема обрабатываемого помещения. Тогда он сможет пропускать через себя весь объем воздуха в помещении каждые 10-15 минут. Это очень важно, так как люди, находящиеся в помещении, служат потенциальными источниками, и надо, чтобы воздух после выдыхания как можно быстрее прошел обеззараживание. Например, для помещения площадью 36 м² с трехметровыми потолками необходимо применять рециркулятор или рециркуляторы с суммарной производительностью порядка 500 м³/час.

Часовая производительность (м³/час) рециркулятора или группы рециркуляторов должна быть в 4-5 раз больше объема помещения, в котором они будут применяться.

НП «НАСКИ» (Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи) в своих Временных методических рекомендациях «Профилактика заноса и распространения COVID -19 в медицинских организациях» от 14 мая 2020 г. рекомендует применение различного рода воздухоочистителей — рециркуляторов при возможности обеспечения кратности воздухообмена не менее 4.

Например, мы имеем помещение объемом 100 м³. В этом помещении имеется приточно-вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена равным 2. Вентиляция работает постоянно и подает чистый наружный воздух. В это помещение заходит больной гриппом человек. Известно, что он выделяет при дыхании и разговоре 10 000 шт./час вирусов. Через час больной выходит из помещения. Допустим, что в помещении установлен рециркулятор и он постоянно включен.

Вирусологи считают инфицирующую дозу, например, по гриппу равной 20, т. е. если здоровый человек поглотит за разумное время (около 1 часа) 20 штук вирусов, то с вероятностью 50% он заболеет гриппом. В зависимости от условий (наличие или отсутствие вентиляции, отсутствие или наличие рециркулятора различной производительности) в этом помещении распредеение вирусов будет следовать четырем вариантам.

Первый вариант — в помещении нет рециркуляторов. Тогда в нем установится концентрация вирусов, равная 50 шт./м³ и даже если через 1 час больной человек покинет помещение, достаточно высокая обсемененность воздуха будет сохраняться долго (более часа) и здоровые люди, находящиеся в помещении, за короткое время (около 20 мин) получат инфицирующую дозу, т. е. с вероятностью 50% заболеют. Второй — в помещении установлен рециркулятор с производительностью 100 м³/час. Как видно из рисунка и в этом случае в помещении установится достаточно большая концентрация микроорганизмов (33 шт./м³), что практически сохраняет вероятность заболевания здоровых людей, находящихся в помещении, даже после выхода больного из помещения. Третий — в помещении установлен рециркулятор с производительностью 500 м³/час. В помещении установится концентрация микроорганизмов всего 14 шт./м³, которая очень быстро падает при выходе больного из помещения, и тем самым предотвращается заболевание здоровых людей, находящихся в помещении. Четвертый — в помещении установлен рециркулятор с высокой производительностью, например 1000 м³/ч, так что кратность воздухообмена становится равной 10. В результате к тому же моменту времени концентрация микроорганизмов не превысит весьма малый уровень в 8 шт./м³, который будет стремительно уменьшаться с того момента, как больной покинет помещение. Поэтому такие кратности воздухообмена используются для очень чистых помещений.

© lit-uv.ru

Из графиков видно, что только использование рециркулятора с большой производительностью (кратность обмена воздуха больше 4) позволяет гарантированно снижать концентрацию ниже инфицирующей дозы.

Рециркулятор будет эффективным, то есть устранять риск заболевания, если его производительность как минимум в 4-5 раз больше объема воздуха в помещении. Применение рециркуляторов, суммарная производительность которых (м³/час) равна или даже меньше объема помещения, которые они должны обеззараживать, не несёт никакого фактического эффекта. Поэтому их суммарная производительность должна быть наращена до неоходимой величины.

Доза. Доза ультрафиолетового облучения. Для обеззараживания каждого вида микроорганизма (например, на 99,99%) требуется определенная УФ-доза. Доза УФ-облучения это произведение времени облучения на интенсивность облучения. При заданной УФ-мощности и заданной скорости движения воздуха через рециркулятор (производительности), чем больше объем камеры облучения в рециркуляторе, тем большее количество воздуха находится под воздействием ультрафиолета, тем большее количество воздуха способен обработать рециркулятор. Чем выше интенсивность излучения, тем выше УФ-доза получаемая единицей объема воздуха. Интенсивность можно повысить увеличением числа и мощности источников излучения, а также ее можно повысить применением специальных покрытий стенок камеры с лампами. Эти покрытия будут отражать ультрафиолет, тем самым уменьшая потери ультрафиолета на поглощение и увеличивая его интенсивность. Для покрытия внутренних стенок рециркулятора используют различные материалы, которые отражают ультрафиолет. Чем выше коэффициент отражения, тем большее количество раз УФ-излучение будет отражаться от стенок и облучать обрабатываемый воздух. Например, полированная сталь, коэффициент отражения которой составляет около 40%, отразит луч ультрафиолета 6 раз. Алюминий с коэффициентом отражения 80-85% - 21 раз. В современных УФ-рециркуляторах применяют материалы с коэффициентом отражения свыше 95-98%, что позволяет повысить интенсивность в камере облучения. При конструировании технически совершенных рециркуляторов стремятся обеспечить максимальный внутренний объем корпуса и максимальную отражающую способность его стенок. Из этого следует, что эффективный рециркулятор с большим расходом воздуха и предназначенный, например, для торговых залов не может быть небольшим по размеру.

О компании

Предприятие «Ферропласт Медикал» специализируется на разработке и производстве оборудования медицинского назначения, предназначенного для стерилизации медицинских изделий, а также для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей.

Производство находится в Ярославской области (Ярославская область, Некрасовский район, пос.Приволжский) и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.

В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

электротехнический участок,

покрасочная линия,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.

Производство медицинской техники компании «Ферропласт Медикал» сертифицировано и лицензировано Федеральной Службой по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых занесена в Российский реестр медицинской техники с присвоением Регистрационного Удостоверения и декларации соответствия.

Многие виды производимой продукции зарегистрированы органами надзора в сфере здравоохранения в Казахстане, Узбекистане, Киргизии.

Рециркуляторы, изготавливаемые в Ярославской области, широко используются в медицинских учреждениях, детских садах и школах, учреждениях дополнительного образования, общественных и промышленных зданиях.