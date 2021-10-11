Расширяется производство сваебойных установок АЯКС в Санкт-Петербурге

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Установки АЯКС — это инновационная высокопроизводительная техника, которая позволяет в кратчайшие сроки возводить фундаменты на забивных железобетонных сваях, длинной от 6 м до 8 м и с сечением от 150×150 до 350×350

В установках АЯКС внедрены разнообразные технические решения, благодаря которым многократно увеличивается производительность и безопасность эксплуатации. В Сваебойных установках применяется дополнительно — Система разгона груза, которая позволяет в 1,5 раза быстрее погружать сваи.

В производство уже запущены такие модели, как: АЯКС 20, АЯКС 25 и АЯКС 30

Сваебойная установка повышенной маневренности, которая может передвигаться и работать на местности со сложным рельефом. Подходит для коттеджной застройки и промышленных решений.

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Производитель гарантирует высококачественную технику, которая не уступает по своим характеристикам импортным аналогам, но дешевле ее в 3,5 раза.

А также приглашает на производство всех, кому в принципе необходимы сваебойные установки для работ. Производитель покажет технику, объяснит все возможности и характеристики.

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