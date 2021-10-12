Обзор строительства 4-го участка трассы М12 Москва — Казань
В данном видео вы можете ознакомиться с текущей ситуацией по строительству новой магистрали М12 «Москва-Казань» на 4-м участке от Мурома до Арзамаса. ©Видео с / https://www.youtube.com/embed/HyypDuZ-v5A
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