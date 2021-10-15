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СТАНЭКСИМ™ ⇒ Производство

Станэксим изготовил новые станки для обработки трубных обечаек

Компания Станэксим успешно завершила проект по проектированию и производству специальных переналаживаемых станков модели SML0025 и SML0026 для обработки трубных обечаек диаметром Ø57-630 мм.

SML0025 и SML0026SML0025 и SML0026 © stanexim.ru

Данные станки являются частью автоматической линии, состоящей из двух специальных переналаживаемых станков и транспортного устройства. Линия позволяет обрабатывать трубные обечайки с наружным диаметром Ø57…325 мм (SML0025) и Ø219-630 мм (SML0026) и длиной 100-8000 мм.

Трубные обечайкиТрубные обечайки © stanexim.ru

Впервые на станках данной конструкции реализована функция бесконтактного лазерного обмера заготовки с последующей автоматической обработкой детали. Скорость резания при этом достигает 130 м/мин.

Приемо-сдаточные испытания оборудования успешно завершены. Станки приняты в эксплуатацию на АО «Трубодеталь».
Источник: https://stanexim.ru/

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  • Нет аватара BRO
    15.10.2119:19:38

    Лазерный обмер реально полезная штука. Измерения столко времени занимают, снять, поставить, а как допустим измерить точность расположения радиальных отверстий, иногда даже нужен специальный шаблон, а лазером скорее всего это можно сделать прям на месте.

    #1241383
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