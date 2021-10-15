Станэксим изготовил новые станки для обработки трубных обечаек
Компания Станэксим успешно завершила проект по проектированию и производству специальных переналаживаемых станков модели SML0025 и SML0026 для обработки трубных обечаек диаметром Ø57-630 мм.
SML0025 и SML0026 © stanexim.ru
Данные станки являются частью автоматической линии, состоящей из двух специальных переналаживаемых станков и транспортного устройства. Линия позволяет обрабатывать трубные обечайки с наружным диаметром Ø57…325 мм (SML0025) и Ø219-630 мм (SML0026) и длиной 100-8000 мм.
Трубные обечайки © stanexim.ru
Впервые на станках данной конструкции реализована функция бесконтактного лазерного обмера заготовки с последующей автоматической обработкой детали. Скорость резания при этом достигает 130 м/мин.
Приемо-сдаточные испытания оборудования успешно завершены. Станки приняты в эксплуатацию на АО «Трубодеталь».
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15.10.2119:19:38