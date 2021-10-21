Конкурс на создание Национального центра физики и математики выиграла «Архитектурная группа ДНК»

Правительство объявило, что вложит пять миллиардов рублей в строительство Национального центра физики и математики в Сарове в Нижегородской области. О том, что проект центра должен объединить возможности для эффективного занятия наукой и комфортной жизни, пишет пишет интернет-журнал об инновациях в России «Стимул».

Город будущего © stimul.online

Проект ДНКаг победил в конкурсе на АГО Национального центра физики и математики в Сарове, проведенного корпорацией Росатом совместно с МГУ, РАН и Курчатовским институтом. Источник изображения: ДНКаг

В 2022 году на сооружение зданий и других объектов НЦФМ направят более миллиарда рублей, в 2023-м — около 2,1 млрд, в 2024-м — свыше 1,85 млрд рублей. Завершить строительство планируют в 2025 году. Постановление о создании центра правительство утвердило еще в августе. В постановлении сказано, что центр создается «в целях получения научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации и укрепления кадрового потенциала ядерного оружейного комплекса Российской Федерации».

В создании НЦФМ примут участие специалисты «Росатома», ученые Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций. Основой центра станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT-центры, а также открывшийся 1 сентября учебный корпус филиала МГУ. Завершить строительство НЦФМ в Сарове планируется в 2025 году, сообщили в пресс-службе российского правительства.

По данным «Росатома», «чтобы аккумулировать потенциал территории и создать центр достижения высших научных результатов на основе интеграции фундаментальной науки и образования высочайшего уровня, госкорпорация „Росатом“ совместно с Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова, Российской академией наук и Национальным исследовательским центром „Курчатовский институт“ весной 2021 года инициировала проведение архитектурно-градостроительного конкурса. Оператором конкурса и автором технического задания выступила компания Citymakers.

ГОР БУД ТЕКСТ.jpg © stimul.online

Ядро кампуса — Арка университета, чей силуэт символизирует тектоническую композицию главного здания МГУ на Воробьевых горах. Это своеобразный трехмерный портал — арка раскрывается к небу как символу Будущего, к библиотеке как символу Знания, к лесу как символу Природы. Под аркой — двусторонний амфитеатр. Это главное общественное пространство кампуса, место общения, встреч и мероприятий. Источник изображения: ДНКаг

Целью проведения конкурса стал выбор инновационного устойчивого архитектурного решения пространства для будущих резидентов НЦФМ, которое объединяло бы в себе возможности для эффективного занятия наукой и комфортной жизни. Эксперты компании провели глубокий анализ современных образовательных кластеров, изучили среду и территорию проектирования, определили ценности и потребности будущих пользователей, а также функциональную модель. Компаниям — участникам конкурса предстояло продумать планировочные решения территории, схему организации общественных пространств, а также архитектурный облик будущего центра физики и математики».

Победителем конкурса стала Архитектурная группа DNK ag (один из е` проектов — жилой комплекс в Инновационном центре «Сколково»).

Центр планируется построить на территории технопарка «Саров», к северу от поселка Сатис. С юга и поселок, и расположенный несколько восточнее город Саров окружают леса Мордовского природного заповедника — впрочем, лес есть и рядом с будущим центром, и даже на его участке сейчас существует прямоугольный участок леса, который авторы в своем проекте сохраняют и окружают постройками кампуса.

ГОР БУД ДВОР.jpg © stimul.online

Жилой квартал находится в непосредственной близости от университета и представлен тремя блоками малоэтажных зданий: общежитие для студентов, жилой корпус с квартирами для преподавателей и резидентов, таун-хаусы для профессоров и преподавателей. Источник изображения: ДНКаг

Отличительной чертой концепции победителей стала сбалансированная система движения внутри кампуса. Авторы проекта делают акцент на главном общественном пространстве в форме амфитеатра: месте общения, встреч и мероприятий. Оно спроектировано, чтобы объединить внешние и внутренние пространства (МГУ, Центр коллективного пользования, IT-центр, библиотека) и обеспечить видовую точку пересечения для всех посетителей кампуса. Оптимальные потоки циркуляции людей и компактные инженерные сети задают эффективную структуру с возможностью максимального и эффективного взаимодействия и обмена знаниями между пользователями. В центре амфитеатра будет расположен оптический инженерный арт-объект — динамическое облако зеркал, направляющее солнечный свет в главное общественное пространство амфитеатра.

Сердцем проекта кампуса станет сохраненная часть леса. Таким образом сохраняется связь с ландшафтом, окружающим территорию будущего кампуса, а у резидентов появится благоустроенное природное пространство, а значит, дополнительные возможности для отдыха и общения.

На сайте Архи.ру — российском интернет-портале в сфере архитектуры — объясняется, что «основой проекта стали фрагмент леса, природное окружение и переклички с деревянными домами инженерно-технических работников Арзамаса-16. Невысокие здания: научно-образовательный комплекс, библиотека, общежитие для студентов и жилье для преподавателей и исследователей, гостиница и культурный центр — группируются по контуру сохраняемого прямоугольника леса, своего рода лесной площади или, скорее, даже лесопарка в центре, продолжаются к югу и получают небольшое ответвление в юго-западной части. По словам авторов проекта, внутри возникнет пространство шаговой доступности, с вереницей взаимосвязанных общественных пространств, ориентированное на передвижение пешком и на велосипеде, причем на велосипеде — как внутри, так и между центром физики и математики и Саровом, до которого отсюда приблизительно пять километров».

Архитекторы ДНКаг определяют свой проект как «действующую модель города будущего».

https://www.dnk...ru/contacts.php

Александр Механик