Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Машиностроительный завод из Санкт-Петербурга выпустил новый судовой кран-манипулятор

 © mzarsenal.com

Как сообщила пресс-служба оборонно-промышленного предприятия «Арсенал» (завод производит космическую технику, а также оборудование судового машиностроения, которое начал разрабатывать и производить с 2021 года), во второй половине сентября 2021 года завод представил новую модель крана-манипулятора СКП 3-1, изготовленную из российской стали и предназначенную для установки на открытой палубе судов с неограниченным районом плавания.

Новая модель КМУ весом 2,5 тонны способна поднимать грузы весом до одной тонны и работать в диапазоне температур от-40 до +40 градусов по Цельсию.

Гидравлические и механические приводы, силовая насосная станция, объемные гидромашины, а также система управления новой КМУ полностью отечественного производства.

Одним из преимуществ новой модели КМУ является система динамического удержания груза в условиях качки.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/c7sZg2jnKXc

завод Арсенал, импортозамещение
  • Нет аватара SupersonicAir
    23.10.2121:24:02

    Отлично! Как бальзам на душу такое читать. Последнее время уже очень нужны новости по импортозамещению таких вещей. Чем больше выпускаем сами — тем больше и рабочих мест и силы в нашей стране. Может у нас и легковое автомобилестроение русское возродится однажды? Как думаете? Есть шансы? Ездить в будущем на современной хорошей Волге сделанной из наших компонентов, с русскими мозгами, русской АКПП и форсунками) Не всю же жизнь покупать это за границей.

    #1241839
    • Slava Arister
      23.10.2122:53:47

      Амен!

      #1241847
    • user78 user78
      23.10.2123:55:58

      Может у нас и легковое автомобилестроение русское возродится однажды? Как думаете? Есть шансы?

      Чем не устраивают Лада Веста, Лада Гранта, Лада XRAY, УАЗ Патриот, Нива Travel, Аурус?

       © lada-forsage.ru

       © shahty-lada.ru

       © auto.ironhorse.ru

       © kolesospec.ru

       © s.auto.drom.ru

       © cdn.motor1.com

      На всех перечисленных машинах есть российские двигатели и коробки передач, а на Аурусе — ещё и российские 9-ступенчатые автоматические коробки. Эти машины ничем не уступают лучшим иностранным аналогам в своих ценовых нишах, Веста и Гранта — лидеры продаж на российском рынке.

      P. S. Хороший фильм про историю русского легкового автопрома (с 21:16):

      ©Видео с youtube.com

      Отредактировано: user78~00:05 24.10.21
      #1241849
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,