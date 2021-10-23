Машиностроительный завод из Санкт-Петербурга выпустил новый судовой кран-манипулятор

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Как сообщила пресс-служба оборонно-промышленного предприятия «Арсенал» (завод производит космическую технику, а также оборудование судового машиностроения, которое начал разрабатывать и производить с 2021 года), во второй половине сентября 2021 года завод представил новую модель крана-манипулятора СКП 3-1, изготовленную из российской стали и предназначенную для установки на открытой палубе судов с неограниченным районом плавания.

Новая модель КМУ весом 2,5 тонны способна поднимать грузы весом до одной тонны и работать в диапазоне температур от-40 до +40 градусов по Цельсию.

Гидравлические и механические приводы, силовая насосная станция, объемные гидромашины, а также система управления новой КМУ полностью отечественного производства.

Одним из преимуществ новой модели КМУ является система динамического удержания груза в условиях качки.

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