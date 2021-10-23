Машиностроительный завод из Санкт-Петербурга выпустил новый судовой кран-манипулятор
Как сообщила пресс-служба оборонно-промышленного предприятия «Арсенал» (завод производит космическую технику, а также оборудование судового машиностроения, которое начал разрабатывать и производить с 2021 года), во второй половине сентября 2021 года завод представил новую модель крана-манипулятора СКП 3-1, изготовленную из российской стали и предназначенную для установки на открытой палубе судов с неограниченным районом плавания.
Новая модель КМУ весом 2,5 тонны способна поднимать грузы весом до одной тонны и работать в диапазоне температур от-40 до +40 градусов по Цельсию.
Гидравлические и механические приводы, силовая насосная станция, объемные гидромашины, а также система управления новой КМУ полностью отечественного производства.
Одним из преимуществ новой модели КМУ является система динамического удержания груза в условиях качки.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/c7sZg2jnKXc
Читайте также...
- «Газпром нефть» начала строительство завода по производству катализаторов в Омске
- В Московской области запустили производство теплоизоляционных материалов из российского сырья
- Первый в СКФО российско-индийский завод медицинских изделий открыли в Чечне
23.10.2121:24:02
23.10.2122:53:47
23.10.2123:55:58