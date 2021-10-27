Самоходный разбрасыватель и опрыскиватель на базе УАЗ

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В Волгограде есть завод ВУАЗ АГРО — изготовитель сельхозтехники, который выпускает сельхозмашины на базе УАЗ. А с флагманской моделью ZULF AGRO 2000M, которая вызвала по России высокий интерес, проходит финальные испытания и сбор заказов фермеров и агрохолдингов РФ и СНГ.

Почему эти машины все чаще встречаются в полях? Рассказал ведущий агроном Крупной Российской Зерновой компании, Алексей Кулешов: «Это эффективная и универсальная машина. Взаимозаменяемость деталей существенно влияет на спрос этих машин. В нашем холдинге более 20 единиц этой техники. Механизаторы довольны простотой конструкции, и высокой скорости машины».

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ZULF AGRO 2000M © www.uaz-agro.ru

«Каждый день мы сталкиваемся с Клиентами „разбалованными“ иностранными машинами сельхозназначения, — говорит руководитель отдела продаж ZULF AGRO Чешев Вадим. Но они все чаще сталкиваются с неполадками в работе электроники. У наших машин период эксплуатации пару недель в году и мы не можем рисковать „простоем“ техники. В связи с этим у наших машин минимум электроники, а это меньше поломок, проще обслуживание, и разумеется низкая цена. И мы стараемся довести эту информацию своим потенциальным Клиентам.»

Опрыскиватели на базе УАЗ выпускаются на заводе в Волгограде и имеют все разрешения безопасности по эксплуатации. Разбрасыватели на базе уаз имеют статус сельхозмашин с выдачей ПСМ и регистрацией в Гостехнадзоре. Подробнее с модельным рядом можно на сайте

Видео

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/L2f-mrd00AU