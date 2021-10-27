Вертолеты России поставили заказчику шесть многоцелевых вертолетов «Ансат»

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал шесть многоцелевых вертолетов «Ансат» лизинговой компании ООО «Авиакапитал — Сервис». Воздушные суда, произведенные на Казанском вертолетном заводе, будут применяться для выполнения задач по медицинской эвакуации, а также для грузовых и пассажирских перевозок.

Вертолеты оснащены системами кондиционирования воздуха и активного гашения вибрации. Два вертолета из поставленной партии уже отправились к местам базирования в Республику Мордовия и Ивановскую область.

«Самая обширная область применения вертолетов „Ансат“ — это санавиация. Возможность быстрой подготовки к взлету, что очень важно в случае необходимости экстренной эвакуации пациентов, делает эти машины очень эффективными в качестве санитарных бортов. В рамках работ по дальнейшей модернизации „Ансата“ планируется оснастить вертолет противообледенительной системой. Это позволит воздушному судну летать в условиях кратковременного обледенения и эксплуатировать машину в отдаленных северных регионах», — сказал индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Эксплуатантом вертолетов выступит авиакомпания «Баргузин», которая принимает активное участие в выполнении санитарно-авиационных работ при сотрудничестве с Национальной службой санитарной авиации. В 2021 году компания освоила новый тип воздушного судна — легкий многофункциональный вертолет «Ансат». Авиакомпания «Баргузин» обладает одним из самых современных парков воздушных судов — средний возраст вертолетов не превышает трех лет.