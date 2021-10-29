Шахта «Осинниковская» запустила в работу новую лаву

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Горняки добычного участка № 1 шахты «Осинниковская» (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) начали добывать уголь из новой лавы 4-1-5-8. Запасы оцениваются в 1 млн 200 тысяч тонн угля марки Ж.При подготовке выемочного участка шахтеры применили ряд нестандартных решений. Впервые при демонтаже секций из старой лавы выработку расширили очистным комбайном вместо проходческого. Тем самым сократили время заводки механизированного комплекса с 3-х месяцев до 1-го. Также впервые секции из демонтажной камеры вывозили не лебедками, а с помощью самоходной машины «PetitoMule», что позволило выполнить работу быстрее и безопаснее.

Новый ИТ-проект «Цифровой перемонтаж» позволил наблюдать перемещение каждой секции на мониторе в режиме онлайн. Участники проекта также оперативно обменивались информацией об этапах перемонтажа.

На добычном участке введен в эксплуатацию высокопроизводительный очистной комплекс, уже успевший хорошо зарекомендовать себя в прежней лаве 4-1-5-7.

Сейчас лава 4-1-5-8 выходит на плановые нагрузки. Добычники планируют выдавать на-гора до 180 тысяч тонн угля ежемесячно.

Шахта «Осинниковская» добывает востребованный металлургами коксующийся уголь марки «Ж». После переработки он в виде концентрата отгружается на металлургические комбинаты ЕВРАЗа и сторонним потребителям в России, Украине и Юго-Восточной Азии.