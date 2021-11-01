В Калининградской области открыта вторая очередь тепличного комплекса Орбита-Агро

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18 марта в пос. Звеньево Гвардейского городского округа Калининградской области была открыта вторая очередь тепличного комплекса «Орбита-Агро».

Формально она начала работать еще в октябре прошлого года. Но у аграриев есть суеверие: нельзя проводить презентацию комплекса, пока внутри ничего не посеяно.

Строительство второй очереди тепличного комплекса «Орбита-Агро» площадью 3,3 га заняло больше года.

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Ввод в эксплуатацию второй очереди позволил ООО «Орбита-Агро» расширить свою «линейку производства». К помидорам, огурцам и клубнике добавилась зелень. На комплексе выращивают прямо в горшках базилик, салат, рукколу, петрушку и другие культуры.

«Орбита-Агро» производит порядка 5,5 тыс. горшков с зеленью в сутки. По торговым сетям расходится порядка 4 тыс. горшков.

ООО «Орбита-Агро» ждёт, что после расширения тепличный комплекс будет давать урожай на уровне около 800 тонн огурцов и около 780 тонн помидоров в год.

В октябре запущена третья очередь тепличного комплекса площадью 4 га, инвестиции в которую уже составили 420 млн рублей.

Ждём официального открытия.

© rugrad.eu

© rugrad.eu