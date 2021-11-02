В Татарстане запущено производство электрообогревателей GRINVICH

ООО НПО «НТЭС» из г. Бугульма разработал и запустил в серийное производство взрывозащищенные и общепромышленные электрообогреватели под торговой маркой GRINVICH.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электрообогреватель GRINVICH © nponts.ru

Взрывозащищенные и общепромышленные электрообогреватели GRINVICH предназначены для предотвращения образования конденсата, защиты от замерзания электрических и электронных компонентов и поддержания заданной температуры в термошкафах для оборудования, шкафах автоматики, телекоммуникационных и распределительных шкафах, различных кожухах и боксах, в том числе и во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Взрывозащищенные электрообогреватели GRINVICH выпускаются по ТУ 3442-002-12978946-2021, соответствует требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ 31610.18-2016 как электрооборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки (d)» или как электрооборудование повышенной надежности против взрыва с видом взрывозащиты «герметизация компаундом (m)».

Гарантийный срок эксплуатации электрообогревателей GRINVICH составляет 18 месяцев, а средний срок службы составляет не менее 15 лет.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ

Электрообогреватель GRINVICH © nponts.ru

Конструктивно электрообогреватель (радиаторный узел) GRINVICH выполнен в виде профильного радиатора из алюминиевого сплава. Специально спроектированная и изготовленная форма профиля обеспечивает эффективную теплопередачу в режиме конвекции.

Внутри радиатора располагается электронагревательный узел, обеспечивающий передачу тепла от тепловыделяющих элементов к радиатору. В качестве тепловыделяющих элементов, применяется саморегулируемые нагревательные элементы (РТС). Применяемая конструкция нагревательного узла обеспечивает эксплуатацию керамических PTC элементов в оптимальном температурном режиме, характеризующимся минимальным тепловым сопротивлением.

В качестве тепловыделяющего элемента может применяться мощный резистор постоянной мощности. Применение мощных резисторов в системе с цифровыми регуляторами ТЦ позволяет прецизионно поддерживать температуру в текущем процессе.

Конструкция электронагревательного узла и радиатора обеспечивают 99,5% КПД преобразования электрической энергии в тепловую и максимальную мощность теплового потока в режиме конвекции.

Благодаря свойству саморегулирования PTC элементов (резкое увеличение сопротивления при достижении определенной температуры), электрообогреватели GRINVICH в заданном температурном классе могут применяться без средств контроля и защиты от перегрева поверхности радиатора. Это положительно влияет на надежность и ресурс электрообогревателя.

Взрывозащита электрообогревателя обеспечивается взрывонепроницаемой оболочкой. Также выпускается исполнение электрообогревателя GRINVICH с заливкой электронагревательного узла и других электрических элементов герметизирующим компаундом. Защита от перегрева поверхности свыше допустимой температуры для заданного температурного класса обеспечивается площадью внешней поверхности радиатора в соответствии с необходимой номинальной мощностью теплового потока при заданной температуре окружающей среды.

Электрообогреватели комплектуются крепежными элементами, позволяющими произвести монтаж изделия в различных условиях эксплуатации.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ GRINVICH С ПРОФИЛЕМ ТИПА «С»

Крепление электрообогревателя кронштейном к полу Крепление электрообогревателя кронштейнами к полу и к стене

ВИДЕООБЗОР

https://www.youtube.com/watch?v=K6pQV_2mr9U