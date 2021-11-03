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Данный участок магистрали М12 затрагивает, либо же проходит, в непосредственной близости от следующих населённых пунктов: Некрасовка (Мск, ЮВАО); Люберцы, Балашиха, Железнодорожный, Электроугли, Старая Купавна, Электросталь, Ногинск, Павловский пасад, Орехово-Зуево(Подмосковье), Киржач, Покров, Петушки (Владимирская область). Съёмки от 27 — 30.10.2021

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Vb9O1742BTo