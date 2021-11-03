КнААЗ внедряет цифровые технологии при создании самолетов пятого поколения

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Технологии пятого поколения на филиале АО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени им. Ю.А. Гагарина» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) потребовали принципиально нового подхода к организации производства и проектирования. Все детали и агрегаты самолета, а также монтажи делаются по электронным моделям, разработанным в ОКБ Сухого и собранным в единый электронный макет изделия, содержащий всю необходимую информацию для изготовления, сборки и контроля. Посредством корпоративной компьютерной сети всем, кто непосредственно участвует в создании крылатой машины.

В цехи механообрабатывающего производства было приобретено высокоточное оборудование, позволяющее повысить качество и сократить время изготовления деталей. На КнААЗ освоен выпуск сложнейших сварных титановых конструкций на установках электронно-лучевой сварки.

«Для серийного производства была выстроена поточная линия сборки самолетов пятого поколения. Она построена по принципу «одна платформа — одна команда». По мере комплектации изделия, оно передвигается по поточной линии. Люди при этом остаются на своих местах, выполняя на каждой машине свои функции», — рассказал Юрий Кондратьев, технический директор КнААЗ им. Ю.А. Гагарина.

При проектировании линии была продумана логистика, выделены места для хранения агрегатов, организована доставка комплектующих для смен непосредственно к рабочим местам, что позволило значительно сократить перемещения и сэкономить время.

Для выполнения проверок и испытаний самолета, его отдельных частей и систем на заводе спроектировали и изготовили порядка 300 специальных стендов и пультов, предназначенных только для Су-57.

Сегодня на КнААЗ в рамках развертывания серийного производства реализуются проекты по первоочередным объектам летно-испытательной станции.

Также проект «Организация серийного производства самолета пятого поколения Су-57», реализованный КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, стал лауреатом Всероссийского конкурса «Авиастроитель года».