Обзор реконструкции развязки МКАД с Осташковским и Алтуфьевским шоссе. Ноябрь 2021

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В данном видеообзоре с квадрокоптера мы можем наблюдать реконструкцию развязки МКАД с Осташковским и Алтуфьевским шоссе по состоянию на начало ноября 2021. Данные узлы затрагивают следующие локации: Северный, Лианозово, Бибирево, Медведково, Лосиноостровский (СВАО, Мск); городской округ Мытищи (Подмосковье).

Весь север Москвы ждёт скорейшего окончания этих строек.

Автор данного видео — Михаил Рыбин (Kosh_marius)

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/3kLe7fqy4us