Полиметалл начал производство концентрата на золотосеребряном месторождении Нежданинское

© www.metalinfo.ru

«Запуск производства в соответствии с графиком, анонсированным еще в IV квартале 2018 года, подтверждает способность Полиметалла успешно реализовывать проекты несмотря на различные ограничения и риски, — заявил главный исполнительный директор Группы Полиметалл Виталий Несис. — Выход на полную проектную мощность и положительный денежный поток ожидаются ко II кварталу 2022 года».

Первый золотосеребряный концентрат на Нежданинском был произведен 16 октября после успешного завершения строительных и пуско-наладочных работ. Предприятие опередило ранее озвученный план по дате запуска (1 ноября) на 2 недели. На фабрике начинается период вывода на полную мощность. Ожидается, что проектная производительность и плановое извлечение будут достигнуты до конца апреля 2022 года.

Строительство карьера производительностью 2 млн тонн руды в год и обогатительной фабрики с комбинированной гравитационно-флотационной схемой обогащения заняло 38 месяцев с момента принятия окончательного решения о начале проекта. Суммарные капитальные затраты по достижению полной проектной производительности составят около US$ 370 млн.

В текущем году на Нежданинском планируется произвести до 30 тыс. унций в золотом эквиваленте. Средний годовой выпуск за период с 2022 по 2024 год составит 180 тыс. унций при совокупных денежных затратах на уровне US$ 850-900 на унцию. Дальнейший прирост производства будет обеспечен переработкой богатой руды с серебряного месторождения Полиметалла, Прогноз.

Рудные Запасы Нежданинского в соответствии с Кодексом JORC были оценены в 4,4 млн унций в золотом эквиваленте с содержанием 3,6 г/т. Срок эксплуатации месторождения составляет 24 года. Минеральные Ресурсы, добавочные к Рудным Запасам, оцениваются в 8,1 млн унций в золотом эквиваленте с содержанием 5,1 г/т.

C 3 квартала 2022 года 100% потребляемой Нежданинским электроэнергии будет обеспечиваться через строящуюся линию электропередач. Подключение к энергосети позволит снизить выбросы парниковых газов1 на месторождении на 65% (со 118 тыс. тонн до 42 тыс. тонн в год), а уровень интенсивности выбросов в 2023 году составит, по оценкам Компании, 624 кг CO2e на унцию, что соответствует общегрупповой траектории по снижению выбросов (680 кг CO2e на унцию золотого эквивалента к 2025 году).

Хвосты обогатительной фабрики будут складироваться на сухом хвостохранилище, которое не требует строительства дамб и водных резервуаров.

На Нежданинском будет создано более 1 000 постоянных рабочих мест. Предприятие ежегодно будет выплачивать порядка US$ 20 млн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. К моменту запуска проекта Полиметалл проинвестировал около US$ 1,7 млн в различные социальные проекты в Томпонском районе Республики Саха (Якутии), включая проекты в области образования, культуры, спорта, взаимодействия с коренными народами и здоровья, из которых US$ 0,5 млн были направлены на борьбу с распространением COVID-19.