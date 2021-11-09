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Авиация

АК «Россия» получила 3 самолёта Суперджет 100

 © www.flightradar24.com

9 ноября 3 борта перелетели из Жуковского в Пулково (Санкт-Петербург).

RA-89170 (95210) «Балтийск» совершил первый полёт 2 марта 2021 г.

RA-89171 (95212) «Калуга» совершил первый полёт 13 мая 2021 г.

RA-89183 (95196) совершил первый полёт 15 октября 2019 г.

 © www.flightradar24.com

 © www.flightradar24.com

 © www.flightradar24.com

фото: https://russian...es.net/id294506

Источник: https://www.flightradar24.com

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SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, АК"Россия"
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