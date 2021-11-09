АК «Россия» получила 3 самолёта Суперджет 100
9 ноября 3 борта перелетели из Жуковского в Пулково (Санкт-Петербург).
RA-89170 (95210) «Балтийск» совершил первый полёт 2 марта 2021 г.
RA-89171 (95212) «Калуга» совершил первый полёт 13 мая 2021 г.
RA-89183 (95196) совершил первый полёт 15 октября 2019 г.
Источник: https://www.flightradar24.com
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09.11.2120:33:39