В Красноярск прибыли первые 4 трамвая модели «Львёнок»

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Первые 4 трамвая модели «Львёнок» производства ПК «Транспортные системы» приехали в Красноярск. Ещё 21 единица техники прибудет в город в течение месяца.Трамваи выйдут на линию уже в декабре.

Односекционные трамваи смогут вместить более 150 человек. В салоне предусмотрена площадка для детских и инвалидных колясок. Транспортное средство оборудовано тахографом, системой ГЛОНАСС, камерами видеонаблюдения, USB-зарядками и валидаторами для безналичной оплаты.

Плавный ход трамвая обеспечивает уникальная низкопольная тележка. А система пассивной безопасности позволяет минимизировать риски получения травм и снизить ущерб в ДТП.

Отмечается, что в Красноярске планируют капитально отремонтировать действующие трамвайные пути от остановки «Нефтебаза» до КрасТЭЦ и от посёлка Энергетиков до улицы Матросова.