В Красноярск прибыли первые 4 трамвая модели «Львёнок»
Первые 4 трамвая модели «Львёнок» производства ПК «Транспортные системы» приехали в Красноярск. Ещё 21 единица техники прибудет в город в течение месяца.Трамваи выйдут на линию уже в декабре.
Односекционные трамваи смогут вместить более 150 человек. В салоне предусмотрена площадка для детских и инвалидных колясок. Транспортное средство оборудовано тахографом, системой ГЛОНАСС, камерами видеонаблюдения, USB-зарядками и валидаторами для безналичной оплаты.
Плавный ход трамвая обеспечивает уникальная низкопольная тележка. А система пассивной безопасности позволяет минимизировать риски получения травм и снизить ущерб в ДТП.
Отмечается, что в Красноярске планируют капитально отремонтировать действующие трамвайные пути от остановки «Нефтебаза» до КрасТЭЦ и от посёлка Энергетиков до улицы Матросова.
Читайте также...
- Полиция Красноярска получила 54 новых служебных автомобиля российского производства
- Создана первая российская установка для синтеза тонких оксидных пленок
- В Красноярске на линию вышел первый троллейбус «Транс-Альфа» с автономным ходом
10.11.2112:58:00
10.11.2113:18:39