Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

В Красноярск прибыли первые 4 трамвая модели «Львёнок»

 © krasrab.ru

Первые 4 трамвая модели «Львёнок» производства ПК «Транспортные системы» приехали в Красноярск. Ещё 21 единица техники прибудет в город в течение месяца.Трамваи выйдут на линию уже в декабре.

Односекционные трамваи смогут вместить более 150 человек. В салоне предусмотрена площадка для детских и инвалидных колясок. Транспортное средство оборудовано тахографом, системой ГЛОНАСС, камерами видеонаблюдения, USB-зарядками и валидаторами для безналичной оплаты.

Плавный ход трамвая обеспечивает уникальная низкопольная тележка. А система пассивной безопасности позволяет минимизировать риски получения травм и снизить ущерб в ДТП.

Отмечается, что в Красноярске планируют капитально отремонтировать действующие трамвайные пути от остановки «Нефтебаза» до КрасТЭЦ и от посёлка Энергетиков до улицы Матросова.
Источник: https://krasrab.ru/news/gorod/19728

трамвай "Львёнок" , Красноярск
  • Нет аватара Articus Pikus
    10.11.2112:58:00

    Эх, сейчас бы на таком «Львёнке» с ветерком по Щорса до самого Перенсона… А то ведь вся молодость в 90-х прошла на каких-то «ужастиках», в которых было холодно, шумно и тряско. И ещё они почему-то иногда самовозгорались снизу.

    #1242709
  • Нет аватара Argonaft
    10.11.2113:18:39

    Отмечается, что в Красноярске планируют капитально отремонтировать действующие трамвайные пути

    По идее с этого и надо было начинать! А так либо будет техника простаивать, пока пути отремонтируют, либо покоцают «обновки» на таких путях. Могут ведь и сходы быть по причине плохого состояния путей.

    А сама новость прекрасна! Ещё один город получит новый пассажирский транспорт. А то у нас ещё много где ктм-5 ездят.

    P. S. До сих пор, из детства, помню в 80-х — 90-х годах контраст между московскими татрами и казанскими рвз-6. Не в пользу последнего.

    #1242711
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,