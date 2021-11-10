Минская ТЭЦ-3 отмечает свое 70-летие масштабной реконструкцией

Основное генерирующее оборудование для проекта реконструкции МТЭЦ-3 изготовили российские предприятия — Уральский турбинный завод (АО «УТЗ») и Подольский машиностроительный завод (ПАО «ЗиО»).

Минская ТЭЦ-3 © energas.ru

70 лет назад, в октябре 1951 года, на Минской ТЭЦ-3 (филиал РУП «Минскэнерго») ввели в эксплуатацию первый турбоагрегат мощностью 25 МВт. Это был первый белорусский опыт пуска энергооборудования высокого давления.

Сегодня ТЭЦ обеспечивает энергоснабжение значительной части потребителей города Минска, а также крупных промышленных предприятий республиканского значения: Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода, Минского подшипникового завода, Минского механического завода им. Вавилова, Минского завода автоматических линий им. П.М. Машерова и др.

Установленная мощность МТЭЦ-3 составляет 442 МВт по электричеству и 1632 Гкал/ч по теплу. Энергообъект имеет сложную тепловую схему, оборудование с различными параметрами пара и поперечными связями. Плановая модернизация и реконструкция поддерживает надежную и экономичную работу станции.

ТЭЦ-3 обеспечивает около 25% энергетических потребностей столицы Республики Беларусь © energas.ru

Приоритетная задача минских энергетиков — это реализация «Программы развития электростанции до 2023 года». Основным этапом Программы является реконструкция с заменой выбывающих мощностей 14 МПа. EPC-контрактором выступает предприятие «Белэнергострой», комплексный поставщик нового оборудования — АО «Уральский турбинный завод» (УТЗ, входит в промышленный холдинг «РОТЕК»).

В рамках проекта здесь установлен современный паровой турбоагрегат Тп-115/130-12,8, созданный для замещения самой массовой серийной турбины УТЗ — Т-100. В нем полностью переработаны конструкции цилиндров, их опор, роторов, узлов парораспределения и лопаточного аппарата. По сравнению с демонтированной Т-100 у нового турбоагрегата увеличена мощность, улучшены технические и экономические показатели.

Новая паровая турбина Тп-115/130-12,8 © energas.ru

Благодаря интеграции энергетического котла Е-500-13,8-560 (ПАО «ЗиО», Подольск) расширяется котельное отделение. Этот котел паропроизводительностью 500 т/ч характеризуется улучшенными эксплуатационными характеристиками в части экологичности, производительности и надежности. Проектом также предусмотрено строительство вентиляторной градирни и пожарного депо.

В этом году на МТЭЦ-3 проведена модернизация технологического оборудования парогазовой установки ПГУ-230, которая генерирует 50% электрической мощности станции. Российская компания ЭНЕРГАЗ расширила систему газоподготовки и усовершенствовала схему топливоснабжения ПГУ за счет поставки и ввода в эксплуатацию дополнительной компрессорной станции топливного газа и двухуровневой системы автоматизированного управления и регулирования. Это повышает надежность высокоэффективного парогазового энергоблока и обеспечивает его бесперебойную работу на всех режимах и при любых климатических условиях.

Парогазовый энергоблок ПГУ-230 генерирует 50% электрической мощности МТЭЦ-3 © energas.ru