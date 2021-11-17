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Дорожное строительство

Открыт реконструированный участок трассы «Скандинавия»

Вместо двух полос — шесть. Дорога от Огоньков до Цвелодубово стала шире в три раза. Обновленный участок трассы А-181 «Скандинавия» во вторник, 16 ноября, торжественно открыт в рамках «Транспортной недели 2021».

 © 47channel.ru

Работы по расширению дороги начались в 2019 году. Специалисты реконструировали развязку на пересечении с региональной дорогой «Ушково — Гравийное» и обновили мосты через реки Птичья и Грязновка.

В Огоньках был построен новый надземный пешеходный переход, а на 75-м километре магистрали рабочие обустроили площадки отдыха водителей.

На 67-м километре трассы в насыпи дороги появился скотопрогон. Вдоль лесного массива также установили сетчатое ограждение. Оно поможет избежать выхода диких животных на проезжую часть.

Из других важных нововведений — установка металлических барьерных ограждений на обочинах и бетонных барьеров по оси проезжей части. На протяжении всего обновленного участка установили наружное освещение.

Покрытие на дороге выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона, запроектированного объемным методом.

Расчетная скорость движения автомобилей по участку составит 120 км/ч, а пропускная способность — более 100 тысяч автомобилей в сутки. Сегодня это современный, комфортный и безопасный участок трассы, о котором автомобилисты могли только мечтать еще несколько лет назад.
Источник: https://47channel.ru/event/gubernat...ovannyi-ucastok-trassy-skandinaviya

Ленинградская область, дорожное строительство
  • Нет аватара termometrix
    17.11.2110:23:42

       

    Было бы интересно посмотреть больше фотографий с трассы.

    #1243099
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      17.11.2111:00:54

      Я тоже подумал про это — там замечательные места и природа.

      Местами не менее интересные чем на Камчатке, хотя конечно Камчатка рулит    

      #1243105
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