Открыт реконструированный участок трассы «Скандинавия»
Вместо двух полос — шесть. Дорога от Огоньков до Цвелодубово стала шире в три раза. Обновленный участок трассы А-181 «Скандинавия» во вторник, 16 ноября, торжественно открыт в рамках «Транспортной недели 2021».
Работы по расширению дороги начались в 2019 году. Специалисты реконструировали развязку на пересечении с региональной дорогой «Ушково — Гравийное» и обновили мосты через реки Птичья и Грязновка.
В Огоньках был построен новый надземный пешеходный переход, а на 75-м километре магистрали рабочие обустроили площадки отдыха водителей.
На 67-м километре трассы в насыпи дороги появился скотопрогон. Вдоль лесного массива также установили сетчатое ограждение. Оно поможет избежать выхода диких животных на проезжую часть.
Из других важных нововведений — установка металлических барьерных ограждений на обочинах и бетонных барьеров по оси проезжей части. На протяжении всего обновленного участка установили наружное освещение.
Покрытие на дороге выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона, запроектированного объемным методом.
Расчетная скорость движения автомобилей по участку составит 120 км/ч, а пропускная способность — более 100 тысяч автомобилей в сутки. Сегодня это современный, комфортный и безопасный участок трассы, о котором автомобилисты могли только мечтать еще несколько лет назад.
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17.11.2110:23:42
17.11.2111:00:54