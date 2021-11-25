Морские пехотинцы Тихоокеанского флота получили на вооружение первые комплексы разведки «Сектант»
На вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) поступила первая партия современной малогабаритной роботизированной системы разведки 1К144 «Сектант».
Комплекс мультимониторинга «Сектант» — современное поколение разведывательно-сигнализационных систем, который способен определить количество техники и ее тип, число движущихся людей, а также выдать координаты и направление движения объектов. Он может выдавать информацию в том числе в условиях боя, за счёт оснащения комплекса различными типами датчиков — сейсмических, магнитометрических, а также устройств инфракрасного диапазона.
«Сектант» также способен самостоятельно подстраиваться под уровень фоновых помех, является малозаметным, всепогодным и устойчивым к механическим повреждениям. Диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать роботизированную систему во всех климатических условиях Дальнего Востока.
Размер комплекса не превышает 20 сантиметров, вес, в зависимости от комплектации составляет от 150 до 600 грамм. Устройство устанавливается под землей и фактически находится под ногами противника. Информация передается на портативный пульт оператора или автоматизированное рабочее место.
Осваивать новый комплекс разведки морские пехотинцы ТОФ начнут в новом периоде обучения, который стартует 1 декабря текущего года.
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25.11.2110:33:47