Морские пехотинцы Тихоокеанского флота получили на вооружение первые комплексы разведки «Сектант»

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На вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) поступила первая партия современной малогабаритной роботизированной системы разведки 1К144 «Сектант».

Комплекс мультимониторинга «Сектант» — современное поколение разведывательно-сигнализационных систем, который способен определить количество техники и ее тип, число движущихся людей, а также выдать координаты и направление движения объектов. Он может выдавать информацию в том числе в условиях боя, за счёт оснащения комплекса различными типами датчиков — сейсмических, магнитометрических, а также устройств инфракрасного диапазона.

«Сектант» также способен самостоятельно подстраиваться под уровень фоновых помех, является малозаметным, всепогодным и устойчивым к механическим повреждениям. Диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать роботизированную систему во всех климатических условиях Дальнего Востока.

Размер комплекса не превышает 20 сантиметров, вес, в зависимости от комплектации составляет от 150 до 600 грамм. Устройство устанавливается под землей и фактически находится под ногами противника. Информация передается на портативный пульт оператора или автоматизированное рабочее место.

Осваивать новый комплекс разведки морские пехотинцы ТОФ начнут в новом периоде обучения, который стартует 1 декабря текущего года.