Инженеры ЮВО в Волгограде получили на вооружение новейшую специальную машину разминирования

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На вооружение отдельного инженерного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, поступил новейший специальный автомобиль групп разминирования (САГР) на базе пикапа УАЗ-2363.

Автомобиль предназначен для оперативного разминирования местности и объектов инфраструктуры, перевозки саперов, позволяет транспортировать взрывоопасные предметы 1-й степени опасности без взрывателей до места уничтожения.

В состав специального оборудования САГР входит кузов-капсула, контейнер ЭТЦ-l, стеллаж для укладки и транспортировки снарядов, металлические ящики для перевозки средств взрывания и взрывчатых веществ, средства для локализации взрыва, система автоматического пожаротушения.

Инженеры уже смогли оценить возможности новой машины — личный состав групп разминирования прошел дополнительную подготовку и провел апробацию новой техники в ходе выполнения задач по поиску и уничтожению снарядов времён Великой Отечественной войны.

Расчёт САГР состоит из четырех военнослужащих, среди которых командир группы, водитель и инженеры-сапёры. Новая техника позволит военнослужащим эффективнее обезвреживать и перевозить к месту уничтожения взрывоопасные предметы.

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