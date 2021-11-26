На СНСЗ спустили на воду корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов»

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26 ноября на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) состоялась церемония спуска на воду седьмого корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 «Анатолий Шлемов».

Право разбить бутылку шампанского о борт тральщика предоставили Анастасии Татуловой — дочери заслуженного кораблестроителя, вице-адмирала Анатолия Фёдоровича Шлемова, имя которого носит новый корабль.

Анатолий Шлемов посвятил свою жизнь развитию Военно-Морского флота России и его оснащению современными боевыми кораблями и подводными лодками, работал на различных должностях в Главном управлении кораблестроения ВМФ, а также директором департамента гособоронзаказа Объединённой судостроительной корпорации.

Корабль был заложен в июле 2019 года. После спуска на воду «Анатолий Шлемов» встал к причалу завода, где продолжатся работы по его достройке. В ближайшее время заводская сдаточная команда начнёт подготовку к первому этапу швартовных испытаний.

В настоящее время на Средне-Невском судостроительном заводе в разной степени готовности находятся еще два корабля проекта 12700.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве таких кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Корабли противоминной обороны проекта 12700:

Водоизмещение — около 890 тонн;

Длина — около 62 м;

Ширина — около 10 м;

Полная скорость хода — около 16 узлов;

Экипаж — 44 чел.