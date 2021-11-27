В Чебоксарах в микрорайоне «Радужный» открылся новый детский сад

Новый детский сад под названием «Азбука детства» открылся в микрорайоне «Радужный»

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Трехэтажное здание с бассейном и лифтом рассчитано на 12 групп и 250 детей. Детсад стал третьим корпусом детсада № 202.

По данным Минобра Чувашии, ранее в республике были открыты дошкольные учреждения в микрорайоне «Солнечный» (Чебоксары) и Козловке.

Два детских сада в Чебоксарах (мкр. «Лента» и мкр. «Альгешево») достроены и готовятся к открытию. Также в республике строятся еще четыре детских сада: два в столице (мкр. «Благовещенский» и мкр. «Университетский-2»), по одному в Цивильске и Аликове.