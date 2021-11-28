В Воронеже после реконструкции открылся военный аэродром

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В Воронеже состоялась торжественная церемония открытия аэродрома «Балтимор» после реконструкции. На аэродром уже перебазировались первые 17 истребителей-бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

В связи с реконструкцией личный состав полка выполнял учебно-боевые задачи с применением взлетно-посадочной полосы временного аэродрома «Бутурлиновка» в Воронежской области.

На заключительном этапе работ представителями военно-промышленного комплекса велись работы на площади более 220 тыс. кв. м. Новая взлётно-посадочная полоса прошла техническую экспертизу и ей был присвоен высший класс, который позволяет использовать её для посадки любых типов самолётов оперативно-тактической и военно-транспортной авиации Министерства обороны Российской Федерации.

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Длина взлетно-посадочной полосы составила почти 4 тысячи м, а ширина 60 м. Технические характеристики и оснащение ВПП имеет возможность принимать воздушные суда всех классов и любого размера. Толщина слоя бетона на полосе составляет 60 см.

Кроме того, групповые места стоянок на аэродроме в 2022-м году будут оборудованы крытыми металлокаркасными навесами, что позволит инженерно-техническому составу производить работы по обслуживанию авиатехники в любых погодных условиях.

Аэродром Балтимор (Воронеж-Б) является штатным аэродромом базирования 47-го бомбардировочного (ранее — смешанного) авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Данный полк стал первым линейным полком ВВС (ВКС) России, перевооруженным на фронтовые бомбардировщики Су-34, получив в 2011-2013 годах 24 самолета этого типа.

Реконструкция аэродрома Балтимор была начата ещё в 2013 году.

© mtdata.ru

© mtdata.ru

© mtdata.ru