Бронеавтомобили «Линза» поступили в мотострелковое соединение в Хабаровском крае

© function.mil.ru

В медицинские подразделения мотострелкового соединения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), поступили новейшие бронированные санитарные автомобили «Линза».

Бронеавтомобиль «Линза» создан на базе КамАЗ «Тайфун-К 4×4» и оснащен современным двигателем, обеспечивающим автомобилю массой около 16 тонн скорость движения более 100 километров в час. Бронеавтомобиль «Линза» позволяет эвакуировать с поля боя до шести военнослужащих.

Комбинированная бронезащита состоящая из керамики и стали, а также бронестёкла обеспечивают круговую защиту экипажа от любого вида стрелкового вооружения, Конструкция кресел экипажа, ходовой части и днища корпуса, бронеавтомобиля «Тайфун-К» позволяет выдержать подрыв мины мощностью до 8 килограмм в тротиловом эквиваленте. Даже в случае повреждения одного из колес, бронеавтомобиль может проехать около 50 километров по пересеченной местности.

В ближайшее время личному составу медицинских подразделений предстоит отработать на новой технике порядок эвакуации условно раненых в ходе полевых занятий.

© function.mil.ru

© function.mil.ru