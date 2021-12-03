ЭларСкан покоряет мир моды

ЭларСкан в библиотеке музея ModeMuseum в Бельгии © elar.ru

Универсальный российский планетарный сканер ЭларСкан A2 установлен в знаменитом музее моды ModeMuseum в Анверпене, Бельгия. Посетители могут самостоятельно сканировать исторические и современные материалы о моде для личных коллекций и учебы.

Музей моды MoMu (ModeMuseum — Antwerp) известен всем, кто профессионально вовлечен в мир моды. В сентябре 2021 года MoMu расширил свои выставочные и общественные пространства и открылся для гостей после ремонта. Специалисты партнера ЭЛАР фирмы iGuana установили в библиотеке музея сканер ЭларСкан А2-400 для обслуживания посетителей и пополнения цифровой коллекции MoMu.

«В коллекции MoMu хранятся не только образцы одежды, аксессуаров и текстиля, но также инструменты, текстильные машины, выкройки, коллекция приглашений на показы мод. Библиотека музея — это сокровищница исторической и современной моды, текстиля и этнических костюмов. Она очень популярна у бельгийских дизайнеров и выпускников факультетов моды Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Для нас важно сохранить знания в мире моды и сделать их более доступными для наших гостей. С помощью ЭларСкан наши посетители смогут бережно сканировать книги», — сообщила сотрудник библиотеки г-жа Ансомс (Mrs. Ansoms).

Сканировать документы могут как сотрудники, так и посетители музея © elar.ru

Модель ЭларСкан А2-400 имеет сенсорный экран и предназначена для самостоятельного сканирования материалов как сотрудниками, так и посетителями библиотек и архивов, без использования мыши и клавиатуры. Работа со сканером проста, удобна и не требует специальных навыков, что позволяет быстро и эффективно оцифровывать любые оригиналы.

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Музей Моды (www.momu.be) основан в Антверпене в 2002 году. В том же году была представлена первая выставка в историческом здании ModeNatie на Nationalestraat. С тех пор MoMu ежегодно проводит по две временные выставки, которые отличаются иммерсивной сценографией. Посетители музея могут увидеть экспонаты, а также погрузиться в мир дизайнера или тематики. Выставочное пространство полностью трансформируется под каждую выставку, делая каждое посещение уникальным.

© elar.ru

© elar.ru

«Мода — это больше, чем одежда, и больше, чем „мода“. Это призма, позволяющая смотреть на мир под разными углами. Одна из задач музея современной моды — продвигать значение термина „мода“ и выходить за рамки канонизированных повествований об истории моды. Людям нужно место, где мода подвергается размышлениям и критике, приют, чтобы спокойно наблюдать за философией и динамикой моды, ее историей и будущим, место, где можно узнать, что такое мода и что она с нами делает» — так музей определяет свою миссию.

В музее собрана самая полная коллекция бельгийской моды конца 20 века. Коллекция растет с каждым годом за счет приобретений, кредитов и многочисленных пожертвований, и в настоящее время насчитывает более 35 000 экземпляров. В библиотеке музея более 15 000 книг, архивы с ценными справочными материалами, а также сотни современных и исторических журналов.